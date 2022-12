Emily a Parigi data di uscita della terza stagione, cast, sinossi, trailer ufficiale

Emilia a Parigi la stagione 2 è stata uno degli spettacoli Netflix più attesi del 2021 e non ci è voluto molto perché i fan si abbuffassero dei nuovi episodi. Da allora, l’attesa è continuata Emilia a Parigi stagione 3.

La seconda stagione è stata presentata in anteprima su Netflix il 22 dicembre, giusto in tempo perché gli spettatori si riunissero con la serie commedia romantica nominata agli Emmy durante le vacanze. Riprendendo il cliffhanger del triangolo amoroso dal finale della prima stagione, Emilia a Parigi la seconda stagione getta Emily nel profondo sia sul lavoro che nelle sue relazioni personali. Il finale di stagione prepara perfettamente un’altra stagione di ricerca dell’anima per il personaggio titolare.

Di seguito abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo finora Emilia a Parigi stagione 3!

Ci sarà un’Emily nella terza stagione di Paris?

Il 10 gennaio Netflix lo ha annunciato Emilia a Parigi la stagione 3 è stata ufficialmente rinnovata. Ma non sono tutte le buone notizie di Emily che Netflix ha dovuto condividere. Lo ha annunciato anche lo streamer Emilia a Parigi sarebbe tornato per la stagione 4.

Di solito, Netflix annuncia i rinnovi entro un mese dall’uscita di uno spettacolo, ma ultimamente i rinnovi sono stati vari. Netflix ha annunciato Emilia a Parigi stagione 3 (e 4!) meno di un mese dopo la premiere della seconda stagione. Ovviamente, il futuro dello show oltre il rinnovo di due stagioni non è stato deciso.

Data di uscita della terza stagione di Emily a Parigi

Da Emilia a Parigi la seconda stagione è stata presentata per la prima volta poco più di un anno dopo il debutto della serie, è lecito presumerlo Emilia a Parigi la stagione 3 seguirà l’esempio. Sappiamo che le riprese della terza stagione sono ora iniziate all’inizio di giugno 2022. Ciò significa che ci sono buone possibilità di vedere la premiere della terza stagione nella prima metà del 2023.

Lily Collins e il resto del cast sono apparsi durante il fan event di TUDUM sabato 24 settembre per condividere qualche scoop sulla stagione 3. Per fortuna, il cast ha rivelato che la nuova stagione uscirà il 21 dicembre 2022. Buon divertimento vacanza con Emily!

Emily nel cast della terza stagione di Paris

Netflix ha confermato che Lucien Laviscount tornerà a interpretare Alfie nella terza stagione. Ancora meglio: Laviscount è stato promosso a una serie regolare, il che significa che avrà un ruolo a tempo pieno nella nuova stagione.

Oltre a Laviscount, possiamo presumere che tutti i personaggi principali torneranno per la stagione 3. Ecco il cast principale della stagione 2 che ci aspettiamo ritorni:

Lily Collins nel ruolo di Emily Cooper

Philippine Leroy-Beaulieu nel ruolo di Sylvie

Ashley Park nel ruolo di Mindy Chen

Lucas Bravo nel ruolo di Gabriel

Samuel Arnold nel ruolo di Julien

Bruno Gouery nel ruolo di Luc

Camille Razat nel ruolo di Camille

William Abadie nel ruolo di Antoine Lambert

Al di là del cast principale, Emilia a Parigi dispone anche di un impressionante cast ricorrente. Alcuni standby delle ultime due stagioni potrebbero tornare ancora una volta per la stagione 3, e nuovi personaggi (ok, interessi amorosi) sembrano un blocco per tornare per la prossima stagione.

Kate Walsh nel ruolo di Madeline Wheeler

Jean-Christophe Bouvet nel ruolo di Pierre Cadault

Kevin Dias nel ruolo di Benoit

Certamente, Emilia a Parigi la stagione 3 accoglierà anche nuovi membri del cast ricorrenti e ospiti. Forse il padre di Mindy farà finalmente la sua comparsa per ricucire la loro complicata relazione. Resta sintonizzato per saperne di più Emilia a Parigi notizie sul casting

Aggiornamenti sulle riprese della terza stagione di Emily a Parigi e foto del dietro le quinte

Abbiamo buone notizie per i fan di Netflix Original! Come accennato in precedenza, la terza stagione di Emily in Paris sta infatti girando. Lily Collins ha utilizzato il suo account Instagram il 1 giugno per condividere una nuova foto di lei e Ashley Park per segnare l’inizio della produzione. Nella sua didascalia, ha scritto: “Riuniti a Parigi! Che le riprese della terza stagione abbiano inizio!…” Guarda il post qui sotto!