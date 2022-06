“Elsa Pataky è la bellezza personificata”: il regista di “Interceptor” e la stessa Pataky ci portano dietro le quinte del film #1 di Netflix

Ricordi il detto “Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna”? Ma in Netflix Original, di Intercettore caso, dobbiamo dire che dietro questa donna di successo, c’è un’altra donna. Intercettore Su Netflix protagonista Elsa Pataky è al 1° posto e di questo dobbiamo parlare. Facciamolo dando una sbirciatina dietro le quinte, per gentile concessione del regista e attrice protagonista del film, Pataky.

Interceptor è il numero 1 su Netflix

In Interceptor, un ufficiale dell’esercito è costretto a usare il suo addestramento e la sua esperienza militare quando si trova in una situazione critica durante una missione. Questo ufficiale dell’esercito è una signora, ed è per questo che è affascinante vederla combattere usando le sue forze fisiche e intellettuali. E questa signora, la protagonista, è interpretata nientemeno che da Elsa Pataky. Ha ammesso che suo marito, la star di Thor Chris Hemsworth, l’ha aiutata molto a prepararsi per questo ruolo.

Quindi, qui possiamo dire che dietro questa donna di successo, c’è un uomo, un marito solidale.

Interceptor BTS con Matthew ed Elsa

L’esecuzione di tutte le acrobazie richiede molto forza fisica. Sono rischiosi e richiedono molta pazienza. Elsa, qui dentro Intercettore, interpreta il ruolo di un ufficiale dell’esercito. Doveva assumere la forma di un ufficiale. Stuart Beatiil produttore/sceneggiatore, dice che sapevano fin dall’inizio che il film sarebbe vissuto e morto qualità dei suoi combattimenti. Dipende dall’attore quanto può essere insegnato loro, quanto può imparare e quanto può elaborare e poi fornire. “Fortunatamente, il nostro attore è Elsa Pataky,” dice Stuart.

La regista, Matteo Reillydice che si tratta di un grande film d’azione, ed è anche d’accordo con la dichiarazione di Stuart e dice: “Elsa Pataky è la grandezza personificata.” Aggiunge come l’attrice è diventata in forma fisica. “Stiamo parlando di Linda Hamilton Terminator 2 in forma. Ha fatto mesi di preparazione al combattimento “ aggiunge Matteo.

Il coordinatore degli stunt Ingrid Kleining elogia anche gli sforzi di Elsa. Dice che Elsa era così entusiasta di apprendere che avrebbe sempre chiesto di più. Ci sono 6 scene di combattimento principali nel film in cui Elsa da sola gli prende a calci in culo. C’erano 800 battute di coreografia di combattimento da imparare. E il una cosa che è diversa di qualsiasi altro film d’azione in questo film è che ha un protagonista femminile. Ingrid condivide come Elsa ha imparato tutto e come ha un grande potere di presa.

Ha anche aggiunto come Elsa “usa l’ambiente in modo creativo in ogni singola scena di combattimento.” E possiamo vedere che tutte queste lodi valgono la pena perché Elsa mostra anche gratitudine per la sua squadra di acrobazie e aggiunge, “Dammi di più. Posso prenderlo.”

Bene, ora capiamo perché Intercettore si classifica a #1 su Netflix. Hai già visto il film? Condividi le tue recensioni con noi.

