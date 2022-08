Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy rivela un cambiamento che vorrebbe vedere nella 20a stagione dello show

Ci sono drammi che hanno alcuni dei tropi più fantastici come le fantasie e i tropi dei supereroi. E ci sono drammi che affrontano questioni sociali e personali in modo piuttosto classico. Grey’s Anatomy, lunga diciotto stagioni, è uno di questi spettacoli. Ambientato nel Grey Sloan Memorial Hospital, racconta la vita di medici che affrontano quotidianamente conseguenze di vita o morte: è l’uno nell’altro che trovano conforto, amicizia e, a volte, più dell’amicizia.

Giunto alla sua diciottesima stagione, lo spettacolo ha già coperto oltre 400 episodi che trattano di emozioni umane, traumi e sfide quotidiane. Sotto la sua pelle stressata e sexy, Grey’s Anatomy fa leva sui conflitti tra giusto e sbagliato, moralità vs convenienza, e trova le risposte sempre nascoste nei toni del grigio. Quindi, se desideri un cast eccezionale, discorsi vivaci e buone storie, questa è la serie che fa per te. E se sei già un grande fan, abbiamo alcune notizie per te relative alla sua 19a stagione in arrivo. Apparentemente, Ellen Pompeo ha condiviso i suoi pensieri e le sue aspettative dalla stagione 19 di Grey’s Anatomy.

Ellen Pompeo vuole che Grey’s Anatomy sia meno predicativo e più coerente

Nell’ultimo episodio del suo podcast “Tell Me”, Ellen Pompeo ha condiviso le sue opinioni sullo spettacolo che dirige. Ha detto come lo spettacolo debba cambiare il modo in cui affronta le questioni sociali ora più che mai. Apparentemente, lei vuole che siano di più “sottilmente” attraversato una stagione. “Penso che se avessi un desiderio onestamente sarebbe quello di essere meno predicatore in un episodio su certe cose”, disse l’attore-produttore.

Inoltre, prendendo un esempio dell’episodio dei crimini d’odio asiatici, ha detto: “Penso che mi piacerebbe vedere le cose accadere un po’ più sottilmente e nel tempo. Sai, costantemente e meno ti ha colpito in testa per solo un’ora e poi non ne parliamo mai più”.

Secondo quanto riferito, apparirà meno nella diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy. Tuttavia, continuerà a essere la narratrice per tutto il tempo. Cosa ti aspetti dalla diciannovesima stagione della serie? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

