Elizabeth Mitchell racconta come il romanzo gay di Netflix “First Kill” è diventato per lei “un grande cerchio felice”.

Primo Kill è l’ultimo spettacolo di vampiri sul blocco. I fan si stanno già godendo il dramma sui vampiri a bassa posta in gioco. È essenzialmente una storia di Romeo e Giulietta con una svolta paranormale. Basato sul racconto di Victoria VE Schwab, vede Sarah Catherine nei panni della vampira Juliette Fairmont e Imani Lewis nei panni della cacciatrice di vampiri Calliope Burns. Si innamorano nonostante le loro famiglie li preparino a uccidersi a vicenda. Nel mix c’è anche l’attrice veterana Elizabeth Michell. Nel ruolo della madre di Juliette, Elizabeth è già apparsa in Lost, ER, The Expanse e Law & Order: Special Victims Unit.

Elizabeth Mitchell era super entusiasta di interpretare un vampiro

A parte la showrunner Felicia D. Henderson, nessuno l’aveva mai sfruttata per interpretare un vampiro prima. Elizabeth Mitchell ha prontamente accettato di interpretare il ruolo perché voleva interpretarne uno da molto tempo. Inoltre, è una fan di VE Shwab, avendo letto il suo The Invisible Life of Addie LaRue. Inoltre non voleva rinunciare all’opportunità di lavorare con Felicia e il superbo cast.

LEGGI ANCHE: Il cast e lo showrunner di “First Kill” spiegano come il film sui vampiri di Netflix va oltre i mostri e i cacciatori di mostri

L’attrice sul ruolo di Margot e sulla preparazione per il ruolo

L’attrice ha spiegato che per interpretare Margot doveva capire il suo mondo. In quanto predatore, Margot vede il mondo in modo diverso. Ma c’è una cosa che Margot ed Elizabeth Mitchell hanno condiviso: la loro lealtà nei confronti della loro famiglia. Entrambi sono estremamente protettivi nei confronti della loro famiglia. Come mamma e sorella maggiore nella vita reale, potrebbe portare quella sfumatura al suo personaggio sullo schermo.

“Sono una persona a cui piace proteggere la mia gente, quindi quel particolare istinto mi viene in modo abbastanza naturale”, ha detto l’attrice.

Le è piaciuto interpretare il cattivo, ma si è affrettata ad aggiungere che c’è di più di quello che incontra Margot.

Il passaggio da Giulietta di Lost alla mamma di Giulietta

Entrambi i personaggi sono diversi ma molto simili nella loro ferocia nel proteggere i loro cari. Tuttavia, l’attrice 52enne ha spiegato che i desideri di Juliet sono completamente diversi da quelli che desidererebbe una donna di 50 anni.

Ti è piaciuto guardare l’esplicito spettacolo lesbico Netflix tanto quanto Michell si è divertito a lavorare su First Kill?

LEGGI ANCHE: “First Kill” di Netflix combina “Buffy l’ammazzavampiri”, “Twilight” e “Killing Eve” in un dramma romantico di vampiri queer: ecco tutto ciò che devi sapere

Il post Elizabeth Mitchell racconta come il romanzo gay di Netflix “First Kill” è diventato “un grande cerchio felice” per lei è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.