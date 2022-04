Elenco delle canzoni del documentario Abercrombie & Fitch

White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch è l’ultimo documentario Netflix che farà parlare tutti. Anche se non è un vero documento criminale nella stessa vena di Cattivo vegano e Crypto King, White Hot offre ancora alcuni degli stessi momenti scioccanti.

Il documentario svela gli strati degli inizi del marchio di abbigliamento Abercrombie & Fitch, che è salito alla ribalta tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 come pietra di paragone culturale di una specifica fascia demografica di giovani adulti in America.

Tuttavia, nel corso degli anni, una storia di esclusione, discriminazione e altre importanti controversie problematiche ha afflitto il marchio e ha contaminato la lucentezza altrimenti “calda” del suo cosiddetto marketing ambizioso e dell’immagine influente (fino al suo profumo caratteristico e onnicomprensivo ).

Potresti essere sorpreso di ascoltare alcune delle rivelazioni durante il Bianco caldo documentario, che espone la verità al di là del passato di Abercrombie & Fitch. Ma sarai felice di ascoltare alcune delle migliori canzoni del ritorno al passato nella colonna sonora del documentario.

Colonna sonora del documentario White Hot Netflix

Anche se il contenuto del documentario di Abercrombie & Fitch può essere estremamente preoccupante, le rivelazioni del film sono accompagnate da alcune delle migliori canzoni del periodo d’oro del marchio, come “My Own Worst Enemy” e “Steal My Sunshine”.

Dai un’occhiata all’elenco completo delle canzoni che ascolterai in Bianco caldo colonna sonora:

“Il mio peggior nemico” di Lit

“Ruba il mio sole” di Len

“Autostima” di The Offspring

“Basso” di Cracker

“Popolare” di Nada Surf

“Say Goodbye to Your Generation” dei Metadones

“Linee luminose” di Amy Aileen Wood e Donnie Sharp

È difficile bilanciare tonalmente l’argomento serio che Bianco caldo si presenta con una colonna sonora di ritorno al passato, ma il film riesce a consentire alla musica di iniettare un po’ di leggerezza nelle rivelazioni altrimenti nette fornite dal documentario.

Se stavi cercando le canzoni presenti nel documentario di Abercrombie & Fitch e avevi bisogno di un aggiornamento su questi ricordi, c’è l’elenco completo delle canzoni che puoi ascoltare nel film su Netflix. Per fortuna, puoi ascoltare queste canzoni senza farti venire il mal di testa da Abercrombie cologne.

Quali canzoni di ritorno al passato da Bianco caldo la colonna sonora del documentario aggiungerai alla tua playlist? Condividi i tuoi brani preferiti nei commenti!