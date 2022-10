Se stai cercando una visione adatta per una perfetta notte di Halloween sul divano, Netflix ha una vasta gamma di titoli emozionanti per te quest’anno.

Sebbene ci siano molti film spaventosi tra cui scegliere, coloro che cercano qualcosa di più spensierato per la famiglia potrebbero trovarsi presi da The Curse of Bridge Hollow, che è stato rilasciato sulla piattaforma venerdì 14 ottobre 2022 e diretto da Jeff Wadlow.

Interpretato da Marlon Wayans, racconta la storia di un uomo e di sua figlia che sono costretti a unirsi contro le decorazioni di Halloween che sono state portate in vita da uno spirito antico.

I loro sforzi per salvare la città sono accompagnati da musica iconica e popolare, quindi analizziamo la colonna sonora di The Curse of Bridge Hollow.

Elenco dei brani della colonna sonora di La maledizione di Bridge Hollow

Puoi controllare l’elenco completo dei brani e gli artisti che li eseguono di seguito:

Hit The Road Jack di Ray Charles

Tira fuori i mostri di Tinashe

I’m Your Boogie Man di KC e The Sunshine Band

Il vampiro di Archie King

The Tale of Stingy Jack di Baraka May e i Pinewood Singers

Qualcuno mi sta guardando di Rockwell (Remix del progetto di rinnovamento urbano)

I Freaks Come Out At Night di Whodini

Ti ho fatto un incantesimo di Screamin’ Jay Hawkins

Highway To Hell di AC/DC

Ritorno a quello di Jared Lee

Per cosa batte di Jared Lee

La colonna sonora di La maledizione di Bridge Hollow è disponibile

Christopher Lennertz ha composto la colonna sonora del film e ha creato ben 29 nuove composizioni.

Fortunatamente, la colonna sonora è stata pubblicata come album e può essere trovata su servizi di streaming come Spotify.

Per chi non conoscesse Christopher Lennertz, ha lavorato alla musica per film come Shaft (2019), Pitch Perfect 3, A Bad Moms Christmas, Puffi: Il villaggio perduto, Ride Along e Horrible Bosses.

D’altra parte, alcuni potrebbero conoscerlo per il suo lavoro nella popolare serie di supereroi Amazon Prime Video The Boys.

“È stato fantastico lavorare con Marlon”

Priah Ferguson (che interpreta Sydney) si è recentemente seduto per una chiacchierata con MovieWeb e ha parlato della collaborazione con Marlon – un attore preferito dai fan per molte persone – al progetto:

“È stato fantastico lavorare con Marlon. Mi ha dato consigli dentro e fuori dal set. Era simpatico e una specie di figura paterna fuori dal set. Avevamo davvero un’ottima chimica. E anche la famiglia, come con Kelly [Rowland] e tutto il cast. Avevamo tutti un’ottima chimica”.

Lei ha aggiunto: “[Marlon] è stato super divertente, e sono sicuro che tutti sanno che Marlon ti farà ridere, e io ero lì per ridere a tutte le sue battute, il che è sempre stato fantastico.

La maledizione di Bridge Hollow è ora in streaming su Netflix.

