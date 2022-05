Elenco degli studi di animazione coinvolti in “Love, Death and Robots” di Netflix

Amore, morte e robot è davvero uno degli spettacoli più creativi di Netflix fino ad oggi. Prodotta da David Fincher, Tim Miller, Jennifer Miller e Joshua Donen, la serie presenta animazioni da una varietà di diversi studi di tutto il mondo e di seguito evidenzieremo tutti gli studi e quali episodi hanno creato.

Elencheremo gli studi che sono stati coinvolti dal numero di episodi prodotti e poi li elencheremo in ordine alfabetico. Lo terremo aggiornato nel tempo (include già gli episodi del volume 3), quindi tienilo nei preferiti.

Se vuoi vedere i nostri episodi preferiti di Amore, morte e robot – guarda la nostra classifica qui.

Blur Studio

Fondato: settembre 1994

Dove hanno sede: Culver City, California, Stati Uniti

Figure chiave: Fondata da Tim Miller (che EP è la serie)

Come seguirli: Sito Web e Twitter

Per cos’altro sono conosciuti: Ha lavorato con David Fincher su La ragazza con il tatuaggio del dragoCG lavorare su Sonic il riccio 1 e 2, i videogiochi funzionano come Halo 2 Anniversarioe Call of Duty: Modern Warfare.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 8

Sonnie’s Edge (Volume 1 – Episodio 1)

Abiti (Volume 1 – Episodio 4)

Shape-Shifters (Volume 1 – Episodio 10)

Ice Age (Volume 1 – Episodio 16) – Collaborazione con Digic Pictures e Atomic Fiction

Pop Squad (Volume 2 – Episodio 3)

Life Hutch (Volume 2 – Episodio 7)

Il gigante annegato (Volume 2 – Episodio 8)

Bad Travelling (Volume 3 – Episodio 2)

Sciame (Volume 3 – Episodio 6)

Studio del colpo

Fondato: marzo 2011

Dove hanno sede: Siviglia, Spagna

Figure chiave: Fondata da Alejandro Jimenez e Bernardo González Pérez

Come seguirli: Sito Web, Facebook e Twitter

Per cos’altro sono conosciuti: Pantaloncini compresi Alleycats e Progetto Shell

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 3

Tre robot (Volume 1 – Episodio 2)

Quando lo yogurt ha preso il sopravvento (Volume 1 – Episodio 6)

Three Robots: Exit Strategies (Volume 3 – Episodio 1)

Immagini digitali

Fondato: 2001

Dove hanno sede: Budapest, Ungheria

Figure chiave: Fondata da Andrew G. Vajna e Sándor Rabb

Come seguirli: Sito web

Per cos’altro sono conosciuti: Filmati di gioco per Rainbow Six Siege, Call of duty e Assassin’s Creed.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 2

Ice Age (Volume 1 – Episodio 16) – Collaborazione con Blur Studio e Atomic Fiction

La guerra segreta (Volume 1 – Episodio 18)

Pinkman.TV

Dove hanno sede: Madrid, Spagna

Figure chiave: Fondata da Alberto Mielgo

Come seguirli: LinkedIn

Per cos’altro sono conosciuti: Cortometraggio candidato all’Oscar Il tergicristallo e Watch Dogs: Legion.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 2

The Witness (Volume 1 – Episodio 3)

Jibaro (Volume 3 – Episodio 9)

Passion Animation Studios

Fondato: 1987

Dove hanno sede: Gran Bretagna ma con studi a Londra, Melbourne, Parigi, Toronto e New York.

Come seguirli: Sito web

Per cos’altro sono conosciuti: Lego City Adventures, 101 Dalmation Street, documentari e trailer di gioco.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 2

Zima Blue (Volume 1 – Episodio 14)

Ghiaccio (Volume 2 – Episodio 2)

Sony Pictures Imageworks

Fondato: maggio 1992

Dove hanno sede: Culver City, California, Stati Uniti

Come seguirli: Sito web

Per cos’altro sono conosciuti: Assistenza Sony Animation e Sony Pictures. I crediti includono Jumanji, I Mitchell contro le macchine, Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 2

Lucky 13 (Volume 1 – Episodio 13)

In Vaulted Halls Sepolto (Volume 3 – Episodio 8)

Immagine dell’unità

Fondato: 2010

Dove hanno sede: Parigi, Francia

Come seguirli: Sito web, Twitter

Per cos’altro sono conosciuti: Effetti visivi su Terminator: Destino Oscurotrailer di videogiochi inclusi Oltre il bene e il male 2

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 2

Beyond the Aquila Rift (Volume 1 – Episodio 7)

Neve nel deserto (Volume 2 – Episodio 4)

Studio Atollo

Dove hanno sede: Parigi, Francia

Come seguirli: Sito web

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 1

Servizio clienti automatizzato (Volume 2 – Episodio 1)

Animazione dell’asse

Fondato: 2000

Dove hanno sede: Glasgow, Scozia

Come seguirli: Sito Web, Facebook

Per cos’altro sono conosciuti: Filmati di videogiochi come Magic the Gathering, Valorant e Halo: Infinite.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 1

L’erba alta (Volume 2 – Episodio 5)

Blink Industries

Fondato: 1985

Dove hanno sede: Londra, Regno Unito

Figure chiave: Bob Lawrie

Per cos’altro sono conosciuti: La serie di YouTube non mi abbraccia, ho paura e amore cieco sull’isola del primo appuntamento.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 1

All Through the House (Volume 2 – Episodio 6)

SECCHIO

Dove hanno sede: Los Angeles, California

Come seguirli: Sito web, LinkedIn

Per cos’altro sono conosciuti: Ha lavorato a We The People di Netflix,

Immagini del poligono

Fondato: luglio 1983

Dove hanno sede: Tokyo, Giappone

Figure chiave: Shuzo John Shiota

Per cos’altro sono conosciuti: Film anime di Godzilla su Netflix, Ajin: Demi-Human, Big Hero 6: The Series, Knights of Sidonia.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 1

The Very Pulse of the Machine (Volume 3 – Episodio 3)

Able e Baker Studios

Fondato: 2014

Dove hanno sede: Madrid, Spagna

Come seguirli: Sito web

Per cos’altro sono conosciuti: Ha lavorato a Dragon Rider e alla serie di animazione per bambini in preproduzione chiamata MOMOCHI.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 1

La discarica (Volume 1 – Episodio 9)

Studio d’immagine Platige

Fondato: 1997

Dove hanno sede: Varsavia, Polonia

Come seguirli: Twitter

Per cos’altro sono conosciuti: Lavorato su Lo stregone per Netflix, Wonder Woman (2017), Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016), Cyberpunk 2077.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 1

Fish Night (Volume 1 – Episodio 12)

Casa della cultura del cane rosso

Dove hanno sede: Gyeonggi-do, Repubblica di Corea

Come seguirli: Sito web

Per cos’altro sono conosciuti: Lavorato su The Witcher: L’incubo del lupo e CentaurWorld.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 1

Buona caccia (Volume 1 – Episodio 8)

Studio La Cachette

Fondato: 2014

Dove hanno sede: Parigi, Francia

Come seguirli: Twitter

Per cos’altro sono conosciuti: Sequenze 2D attive Mune: Guardiano della Luna (2014), Primordiale e Primal: Racconti di ferocia.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 1

Sucker of Souls (Volume 1 – Episodio 5)

Studio Creatura del Sole

Fondato: 2014

Dove hanno sede: Copenhagen, Danimarca

Come seguirli: Twitter, Instagram

Per cos’altro sono conosciuti: The Reward: Tales of Alethrion che ha iniziato la sua vita come progetto Kickstarter e film Fuggire.

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 1

Storie alternative (Volume 1 – Episodio 17)

Cincia, Inc.

Fondato: Febbraio 2000

Dove hanno sede: Los Angeles, California, Stati Uniti (sebbene abbiano uffici a New York, Vancouver, Londra e Melbourne.

Come seguirli: Sito web,

Per cos’altro sono conosciuti: Big Mouth e risorse umane per Netflix. I ragazzi: diabolico per Amazon Prime

Numero di episodi di morte d’amore e robot: 1