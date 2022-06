Elenco degli spettacoli Netflix con spin-off internazionali su Netflix

Una tendenza in crescita negli ultimi anni è che Netflix realizzi spin-off internazionali di alcuni dei suoi programmi di successo (principalmente reality show) tra cui artisti del calibro di Ritmo + Flusso, Troppo caldo da gestire, e persino serie drammatiche come Rapina di denaro. Ecco il nostro elenco completo di spettacoli che Netflix ha trasformato in formati internazionali.

Pochi avvertimenti prima di approfondire l’elenco principale.

Stiamo escludendo Tavola dello chef che ha rilasciato una serie spin-off francese principalmente perché è più solo un focus di copertura piuttosto che uno spin-off internazionale in piena regola. Per lo stesso motivo escludiamo Cibo di strada: Asia e Cibo di strada: America Latina.

Signore delle Bestie definitivo

Prima uscita: 2017

Pubblicato per la prima volta nel 2017, Signore delle Bestie definitivo crediamo sia uno degli spettacoli più rivoluzionari di Netflix (e potrebbe essere uno dei più importanti nei prossimi anni – ne parleremo più in un prossimo post) nella sua storia, anche se non è molto noto. È stato uno dei primi spettacoli in assoluto a essere lanciato simultaneamente con versioni internazionali che coprono tutti lo stesso evento anche se con host diversi che parlano la lingua per cui è stato progettato (sebbene coprano lo stesso evento).

La serie era uno spettacolo in stile corsa ad ostacoli (pensa a American Ninja) che incontra la grandezza delle Olimpiadi.

Le variazioni internazionali includevano:

Ultimate Beastmaster Brasile

Ultimate Beastmaster Messico

Ultimate Beastmaster Giappone

Ultimate Beastmaster Corea

Ultimate Beastmaster Germania

Ultimate Beastmaster Espana

Ultimate Beastmaster Francia

Ultimate Beastmaster Cina

Ultimate Beastmaster India

Ultimate Beastmaster Italia

Ultimate Beastmaster Gran Bretagna

Ultimate Beastmaster Australia

Rapina di denaro

Uno dei più grandi franchise di Netflix fino ad oggi, Rapina di denaro proviene dalla Spagna e per il suo primo spin-off internazionale arriverà Money Heist: Corea – Area economica congiunta in uscita a livello globale nel giugno 2022.

La serie seguirà gli stessi ritmi dello spettacolo di punta con gli stessi personaggi ritratti sullo schermo.

Azzeccato!

Presentato da Nicole Byer negli Stati Uniti, Nailed It! è stato uno degli spettacoli più ampi ad ottenere spin-off internazionali da quando ha debuttato per la prima volta nel 2018.

Finora abbiamo visto:

Azzeccato! Messico (3 stagioni)

Azzeccato! Spagna (1 stagione)

Azzeccato! Francia (1 stagione)

Azzeccato! Germania (1 stagione)

Magia per gli umani

Magia per gli umani in particolare ha ottenuto uno spin-off spagnolo nel marzo 2021 dopo tre stagioni del principale spettacolo in lingua inglese che è stato presentato per la prima volta nell’agosto 2018.

Justin Willman ospita lo spettacolo in lingua inglese mentre Antonio Díaz ospita la versione spagnola.

Occhio strano

Occhio strano è stato uno degli spettacoli di maggior successo di Netflix quando si tratta di raccogliere premi. Il principale spettacolo di punta in lingua inglese ospitato dai Fab Five è uscito per 6 stagioni (più uno spin-off giapponese), ma negli ultimi anni abbiamo anche visto diverse variazioni regionali dello spettacolo.

Queer Eye: Germania (1 stagione)

Queer Eye: Brasile (1 stagione – ancora da rilasciare)

Infestato

Creata da Christian Einshoj, Haunted era la serie pseudo-documentaria che racconta e rievoca storie raccontate da persone che hanno vissuto cose orribili.

Finora sono state rilasciate tre stagioni del principale spettacolo inglese e nell’aprile 2021 è stata rilasciata una versione latinoamericana dello spettacolo.

Sopravvissuto designato

Un caso di studio interessante questo in quanto Netflix non possiede tecnicamente né lo show né lo ha sviluppato, ma li distribuisce entrambi come Netflix Originals.

Sopravvissuto designato ha iniziato la sua vita alla ABC per 2 stagioni prima di staccare la spina con Netflix, quindi è intervenuto per la terza (e quella che si è rivelata l’ultima) stagione.

Lo spettacolo ha poi ricevuto uno spinoff sudcoreano chiamato Designated Survivor: 60 Days con Ji Jin-hee, Heo Joon-ho e Kang Han-na che è stato rilasciato su tvN in Corea del Sud e su Netflix in tutto il mondo.

Penale

Creata da George Kay e Jim Field Smith, questa ambiziosa serie ha visto il rilascio di più versioni europee che si svolgono tutte nelle stanze degli interrogatori.

Tra le iterazioni che abbiamo visto rilasciate nel 2019 c’erano:

Criminale: Spagna

Criminale: Francia

Penale: Regno Unito

Criminale: Germania

Penale: Regno Unito è stata l’unica versione dello spettacolo a essere rinnovata per una seconda stagione con una terza stagione ancora da annunciare.

Chiama il mio agente!

Serie comica francese Chiama il mio agente! è iniziato nel 2015 e alla fine è arrivato su Netflix in tutto il mondo nel corso degli anni con quattro stagioni prodotte in totale.

Netflix ha quindi pubblicato uno spin-off indiano dello spettacolo chiamato Call My Agent Bollywood nell’ottobre 2021.

È in fase di sviluppo anche uno spin-off sudcoreano che andrà in onda su tvN, anche se non è chiaro se arriverà su Netflix.

L’amore è cieco

Love Is Blind è l’ennesimo programma di appuntamenti che ha ricevuto spin-off internazionali su Netflix.

La versione di punta dello spettacolo negli Stati Uniti ha debuttato per la prima volta a febbraio 2020 e finora ha rilasciato due stagioni ed è stata rinnovata fino alla stagione 5.

Finora sono scesi due spin-off internazionali, tra cui:

L’amore è cieco: Giappone (1 stagione)

L’amore è cieco: Brasile (1 stagione)

Il cerchio

The Circle è stato lanciato per la prima volta da Channel 4 nel Regno Unito e Netflix ha acquisito i diritti per produrre The Circle: USA, che ha debuttato per la prima volta nel gennaio 2020. Da allora, lo spettacolo principale ha pubblicato 4 stagioni e si rinnova per una stagione 5.

Abbiamo anche visto spinoff internazionali tra cui:

The Circle Brasile (1 stagione)

The Circle Francia (1 stagione)

Troppo caldo da gestire

La versione in lingua inglese di Too Hot to Handle, un reality show di appuntamenti, è andata in onda per la prima volta su Netflix a livello globale nell’aprile 2020. Da allora lo spettacolo è uscito per tre stagioni con una quarta in arrivo.

Da allora, abbiamo lanciato la versione brasiliana dello spettacolo nel luglio 2021 e la versione latina dello spettacolo nel settembre 2021.

Incontri in giro

Questo reality show di appuntamenti è stato presentato per la prima volta a febbraio 2019 e da allora ha visto l’uscita di due stagioni. In ogni episodio di flirt e fallimenti, un singolo nella vita reale naviga in cinque appuntamenti al buio. La missione: trovare una partita degna di un secondo appuntamento.

Uno spin-off brasiliano ha chiamato Incontri in giro: Brasile rilasciato a luglio 2020.

Canta!

Tre versioni di Sing On! sono disponibili finora su Netflix con la versione inglese ospitata da Tituss Burgess che vede concorrenti in competizione per $ 60.000. Abbiamo anche visto due spin-off per Spagna e Germania.

Canta! Spagna (1 stagione) – luglio 2020

Canta! Germania (1 stagione) – agosto 2020

Canta! (1 stagione) – settembre 2020

Ritmo + Flusso

Rilasciato settimanalmente nell’ottobre 2019, questo spettacolo di competizione musicale ti ha portato a scoprire la prossima grande superstar del rap. È stato presentato da Tip “TI” Harris, Cardi B.

L’iterazione francese dello spettacolo è stata pubblicata settimanalmente a partire da giugno 2022 ed è stata ospitata da Niska, Shay e SCH.