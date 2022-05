Elenco completo delle canzoni del film Victoria Justice

Victoria Justice e Adam Demos sono i protagonisti della nuova commedia romantica originale Netflix Un abbinamento perfetto, ed è uno dei migliori film dell’anno finora. È una commedia romantica completa di tutti i momenti carini che stai cercando. E ha una grande colonna sonora per l’avvio!

Nel film, Justice interpreta un dirigente del vino che farà di tutto per ottenere il suo prossimo cliente di alto profilo. Ciò include volare in Australia e lavorare come bracciante di ranch. Mentre fa il duro lavoro per impressionare il suo nuovo cliente, capita anche di innamorarsi del bel capo del ranch (Demos, ovviamente).

Per tutto Un abbinamento perfetto, la musica sognante del cantautore accompagna le scene dei momenti più romantici di Lola e Max, e c’è persino una scena che permette a Victoria Justice di mostrare la sua bellissima voce cantata. Vittorioso i fan lo adoreranno!

Se stai cercando tutta la musica in Un abbinamento perfetto, stiamo elencando tutte le canzoni orecchiabili presenti nel film. Da Vance Joy a Edward Sharpe e The Magnetic Zeros, ecco la colonna sonora completa, inclusa la canzone cantata da Victoria Justice.

Una colonna sonora Perfect Pairing

Sebbene ci siano una serie di canzoni di successo riconoscibili di alcuni importanti artisti, Un abbinamento perfetto ha anche una discreta quantità di brani di artisti più piccoli che vale sicuramente la pena aggiungere alla tua playlist.

Scopri l’elenco completo delle canzoni del film:

“Macchine” di Abram Shook

“Sangue” del Medio Oriente

“Canzone in viaggio” di Timber Bones

“Casa” di Edward Sharpe e The Magnetic Zeros

“Geronimo” di Sheppard

“Pezzo mancante” di Vance Joy

“Festa in piscina” di Julia Jacklin

“Fai come me” dei Gibb Brothers

“Vuoi essere la mia ragazza?” di Jet

“Ride” di The Vines

“Porte di Brandeburgo” di Simon Anderson

“Kids Fallin’ in Love” di Dope Lemon

“Sentirsi bene” di Bob Bradley e Gavin McGrath

Quale canzone canta Victoria Justice in A Perfect Pairing?

In una scena cruciale tra Lola, Max e l’equipaggio del ranch, si riuniscono tutti vicino a un falò per creare un legame. Lola ha passato un periodo difficile cercando di adattarsi e trovare il suo posto, ma quando si siede accanto a loro per un po’ di musica, li impressiona con la sua conoscenza musicale.

Sappiamo che Victoria Justice non è solo un’attrice di talento. È anche una cantante di talento con molte canzoni originali oltre alla musica da cui ha pubblicato Vittorioso. Ma in Un abbinamento perfetto, Justice canta “Home” di Edward Sharpe e The Magnetic Zeros. È uno dei migliori momenti musicali del film!

Qual era la tua canzone preferita di Un abbinamento perfetto colonna sonora? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e guarda subito il film su Netflix.