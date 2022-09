Elenco completo delle canzoni del film Netflix

Amore in Villa. (Da sinistra a destra) Tom Hopper nei panni di Charlie, Kat Graham nei panni di Julie innamorata nella villa. Cr. Riccardo Ghilardi/Netflix © 2022.

Kat Graham e Tom Hopper si uniscono per la tua prossima commedia romantica Netflix preferita Amore in Villa, che è ora disponibile per lo streaming. The Vampire Diaries allume e L’Accademia degli Ombrelli le star appaiono in quella che è essenzialmente l’ultima voce nella scaletta del film “Summer of Love” di Netflix.

Graham recita Amore in Villa da giovane donna che ha recentemente attraversato una rottura e una vacanza a Verona, in Italia. Una volta arrivata, scopre che la villa che si era riservata era purtroppo (o fortunatamente) doppia. È quindi costretta a condividere la sua vacanza italiana con un bell’uomo inglese, interpretato da Hopper.

Per accompagnare l’ambientazione e lo scenario italiani, la musica Amore in Villa presenta opportunamente un certo numero di artisti italiani. Potresti non sentire alcuni degli ultimi successi e canzoni d’amore che hai aggiunto alle tue playlist, ma le canzoni corrispondono sicuramente al tema del film.

Colonna sonora L’amore nella villa

Vuoi sapere chi canta una particolare canzone presente nel film? Curioso come si chiamava quella canzone accattivante? Vuoi aggiungere un brano alla tua playlist? Condividiamo l’elenco completo delle canzoni su Amore in Villa colonna sonora.

Ecco tutte le canzoni che puoi ascoltare nel film:

“L’Americano” di Gypsy Queens

“Zum Zum Zum” di Mina

“Bisogna Far Qualcosa” di Adriano Celantano

“Sono Bugiarda” di Caterina Caselli

“Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” di Dalida

“Amore e Passione ad Amalfi” di Plastic People

“Senza Luce” di Dik Dik

“Si o No (per favore non andare)” di Fiorello

“Fashion Party” di Daniele Luppi

“Dammi luce” di Marti West

“Scrivile Scemo” di Pinguini Tattici Nucleari

Qual è stato il tuo momento musicale preferito Amore in Villa? Condividi la tua scelta nei commenti!