Elenco completo dei giochi su Netflix: febbraio 2022

Netflix ora ha oltre una dozzina di giochi mobili disponibili sulla sua piattaforma e di seguito troverai un elenco completo di ogni singolo gioco che Netflix ha rilasciato finora su iOS e Android a partire da gennaio 2022.

Il gioco ha già avuto un ruolo minore nella storia di Netflix finora con una piccola raccolta di giochi ed esperienze VR che è stata rilasciata nel corso degli anni.

I loro sforzi per il futuro sembrano essere aumentati, tuttavia, con la prima grande acquisizione di uno studio di gioco sotto forma di Night School Studio.

Dopo aver testato il suo primo lotto di giochi per cellulari su Netflix in alcune regioni europee nell’estate del 2021, il primo lotto di giochi è stato lanciato sui dispositivi Android il 1° novembre 2021. iOS è online il 10 novembre.

Il concetto di gioco Netflix finora è molto simile a quello di Apple Arcade, in base al quale ottieni accesso illimitato a una raccolta di giochi come parte di una quota di abbonamento (in questo caso, il tuo abbonamento a Netflix).

Secondo Apptopia, al 24 gennaio 2022 i giochi mobili su Netflix hanno registrato 8,1 milioni di download in tutto il mondo sia su Android che su iOS.

Elenco completo dei giochi per dispositivi mobili su Netflix

Ecco una carrellata di tutti i giochi che Netflix ha rilasciato finora a febbraio 2022 sono disponibili fino a 14 giochi per dispositivi mobili.

Dungeon nani

Basato sull’IP di Netflix: NoSviluppato da: Giochi iper ippopotamiMisurare: 94 MBPubblicato su Netflix: 1 febbraio 2022

Nel gioco di debutto per lo studio canadese di giochi per dispositivi mobili Hyper Hippo, attraverserai dungeon in questo crawler etichettato come un gioco di ruolo.

Ecco come viene elencato il gioco Netflix negli app store:

“Ecco l’ultimo dungeon crawler inattivo! Esplora dungeon, sconfiggi mostri e raccogli oggetti per potenziare le abilità e le armi del tuo guerriero. Fatti strada attraverso dungeon profondi, combatti in squadra e mostra ai tuoi nemici di cosa sono fatti i nani!

Hextech Mayhem Edizione Netflix

Basato sull’IP di Netflix: Una specie di.Sviluppato da: Disposizioni di scelta, Riot ForgeMisurare: 871 MBPubblicato su Netflix: –

Noterai che abbiamo detto più o meno nella sezione IP basata su Netflix sopra. Questo perché si basa su League of Legends franchise di giochi che ha ottenuto una serie Netflix sotto forma di Arcano.

Ecco cosa puoi aspettarti dal gioco ritmico a scorrimento laterale.

“In questo corridore dal ritmo frenetico, ogni azione ha una reazione esplosiva e nessuna quantità di caos è eccessiva. Assumi il ruolo di Ziggs mentre ti avventuri nei quartieri di Piltover. Bombarda, rimbalza e salta al ritmo della musica per evitare gli ostacoli, disarma i nemici e accendi le micce per ottenere il massimo del caos. Provoca caos musicale mentre superi Heimerdinger, che non è permesso al divertimento, nella tua missione di costruire la più grande bomba che il mondo abbia mai visto.

Nota: questo gioco ha recensioni prima di febbraio 2022.

Arcanium: Ascesa di Akhan

Basato sull’IP di Netflix: NoSviluppato da: Supercombo, pubblicato da Rogue Games, IncMisurare: 801 MBPubblicato su Netflix: 18 gennaio 2022

Rilasciato per la prima volta su PC a dicembre 2020, questo gioco di carte di strategia ora arriva esclusivamente su Netflix tramite dispositivo mobile.

Simile nel concetto a personaggi del calibro di Hearthstone, il gioco ti vede costruire mazzi mentre viaggi attraverso il mondo ricco per salvare il mondo di Arzu.

Via Krispe

Basato sull’IP di Netflix: NoSviluppato da: Frosty PopMisurare: 325 MBPubblicato su Netflix: 18 gennaio 2022

Basato su un webcomic, Krispee Street sviluppato da FrostPop basato su un’entità FrostyPop è un gioco in stile Where’s Waldo che ti mette alla prova con la ricerca di creature e individui in un ampio spazio.

È rilassante e fa esattamente quello che dice sulla scatola con personaggi e paesaggi colorati.

Maglieria

Basato sull’IP di Netflix: NoSviluppato da: Giochi di codici temporaliMisurare: 133 MBPubblicato su Netflix: 2 dicembre 2021

In competizione con artisti del calibro di Candy Crush e Bejeweled c’è Knittens, il puzzle game match-3 di Netflix.

Caffè Domino

Basato sull’IP di Netflix: NoSviluppato da: Giochi di GazeusMisurare: 86 MBPubblicato su Netflix: 2 dicembre 2021

Questo gioco da tavolo incredibilmente semplice offre agli utenti Netflix la possibilità di giocare al classico gioco del domino.

Le recensioni per questo gioco sono tra le più basse di tutti i giochi Netflix che si lamentano di vantaggi dell’IA sleali, mancanza di funzionalità tra cui un pulsante Annulla o gioco online.

Wonderputt per sempre

Basato sull’IP di Netflix: NoSviluppato da: Damp Knat e Rogue Games, IncMisurare: 155 MBPubblicato su Netflix: 24 novembre 2021

Damp Knat è una piccola società di sviluppo di giochi per dispositivi mobili guidata dalla britannica Reece Millidge.

La descrizione ufficiale di Wonderputt Forever recita:

“Wonderputt Forever porta un tascabile viaggio nostalgico in luoghi in cui non sei mai stato prima. Un gioco di minigolf in cui devi pianificare attentamente i tuoi colpi e affondare la pallina in ogni buca unica. Ad ogni livello completato, i corsi prendono vita, cambiano e cambiano per prepararsi al successivo. Gioca in modalità Par, quindi continua il divertimento attraverso centinaia di buche a tema geometrico mentre sblocchi ricompense nella modalità Geometry Trips.

Il primo gioco Wonderputt è stato rilasciato per la prima volta nel 2012, che a sua volta era un porting di un gioco Flash con una versione successiva nel 2017 chiamata “Wonderputt – GameClub”.

Asphalt Xtreme

Basato sull’IP di Netflix: NoSviluppato da: GameLoftMisurare: 1,2 GB+Pubblicato su Netflix: 1 dicembre 2021

Rilasciato originariamente nel 2016, Asphalt Xtreme è stato recentemente ritirato dai due app store mobili e ora è diventato esclusivo di Netflix senza tutte le microtransazioni che spesso sono state criticate nelle sue recensioni originali.

Ecco cosa puoi aspettarti dal gioco:

“Carica attraverso canyon, derapa attraverso le dune e supera i tuoi avversari in questa esperienza di corsa fuoristrada estrema.

Dimentica tutto ciò che sai sulle corse: tutto ciò di cui hai bisogno sono il tuo istinto e un desiderio impavido di velocità”.

Ballerini da bowling

Basato sull’IP di Netflix: NoSviluppato da: Frosty PopMisurare: 142 MBPubblicato su Netflix: 10 novembre 2021

Rilasciato insieme al lancio dei giochi Netflix su iOS, il secondo gioco di FrostyPop si è unito a Netflix.

“Bowling Ballers è un gioco di bowling senza fine che include una modalità basata sui livelli. Colpisci attivamente gli oggetti invece di evitarli. Le meccaniche includono skateboard, volo e altro, il tutto con un gameplay semplice e intuitivo”.

Esplosione di carte

Basato sull’IP di Netflix: NoSviluppato da: Canaglia, divertenteMisurare: 126 MBRilasciato sui giochi Netflix: 1 novembre 2021

Card Blast presenta una premessa davvero semplice in base alla quale abbini coppie di carte. Ha più di 50 livelli.

Al 5 novembre 2021 il gioco è seduto su un 3,9, che è il più alto tra il raccolto di giochi Netflix che non sono basati su IP. Molte recensioni sottolineano il fatto che è un gioco di carte divertente anche se piuttosto semplicistico. Alcuni altri hanno chiesto quale sia lo scopo delle monete.

Il gioco ha avuto oltre 10.000 installazioni fino al 5 novembre.

In bilico (su)

Basato sull’IP di Netflix: NoSviluppato da: Canaglia, divertenteMisurare: 45,44 MBRilasciato sui giochi Netflix: 1 novembre 2021

Oltre 150 livelli attendono questo gioco arcade che ha un obiettivo semplice, guidare la palla in buca.

È un semplice gioco di fisica che significa che devi solo fare i conti con la gravità e vari ostacoli.

Sul Play Store, il gioco è attualmente a 3,1 su 5. Le recensioni chiamano il gioco super semplice e funziona bene, ma molti sottolineano il fatto che è piuttosto difficile.

Il gioco ha avuto oltre 50.000 download fino al 5 novembre.

Cerchi da tiro

Basato sull’IP di Netflix: NoSviluppato da: Pop gelidoMisurare: Android da 33,67 MBRilasciato sui giochi Netflix: 1 novembre 2021

Il gioco più semplice che Netflix ha rilasciato finora è Shooting Hoops, un gioco davvero semplice che ti vede cercare di ottenere una palla da basket (o altri tipi di palla) attraverso un canestro.

Il concetto non è particolarmente accattivante dato che al momento ha solo un 2.8 sul Play Store. Il gioco ha avuto oltre 50.000 installazioni fino al 5 novembre.

Il gioco ha avuto oltre 50.000 download fino al 5 novembre

Cose più strane: 1984

Basato sull’IP di Netflix: sìSviluppato da: BonusXPMisurare: Android da 126 MBRilasciato sui giochi Netflix: 1 novembre 2021

Pubblicato in precedenza da Bonus XP nell’ottobre 2017 (insieme all’uscita di Stranger Things 2), questo gioco è stato originariamente sviluppato per avere uno stile simile al primo Leggenda di Zelda Giochi.

Il tie-in è stato sviluppato con un piccolo budget con i membri della famiglia degli sviluppatori che hanno svolto il lavoro di tester del controllo qualità.

Il gioco ha avuto oltre 100.000 download sul Play Store al 5 novembre 2021.

Stranger Things 3: Il gioco

Basato sull’IP di Netflix: sìSviluppato da: BonusXPMisurare: Android da 156 MBRilasciato sui giochi Netflix: 1 novembre 2021

Somigliante anche a un gioco completo ricco di funzionalità è il videogioco originariamente rilasciato insieme alla stagione 3 di Stranger Things il 4 luglio 2019.

Il gioco migliora in quasi ogni aspetto rispetto al 1984 ed è, senza dubbio, il miglior gioco della gamma di giochi di debutto di Netflix.

Questo gioco ha ricevuto un’ampia versione prima di arrivare a Netflix Games ed è disponibile (non gratuitamente) su varie altre piattaforme tra cui Steam, Xbox, Nintendo Switch e Playstation.

Qual è stato il tuo gioco preferito su Netflix finora? Fatecelo sapere nei commenti in basso.