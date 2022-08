Elenco completo dei film Netflix confermati per l’uscita nel 2022

Anche se il 2021 non ha deluso quando si è trattato di nuovi film Netflix, il 2022 è già iniziato con il botto e continuerà con quel botto per tutto l’anno.

Tra gennaio e agosto 2022, Netflix ha rilasciato i film originali di successo The Adam Project, Purple Hearts, The Grey Man, Senior Year, e tanti altri. Fortunatamente, ci sono ancora così tante altre versioni in arrivo in arrivo che non vorrai perderti.

All’inizio di quest’anno, Netflix ha promesso nuovi film ogni settimana nel 2022, con alcune delle più grandi star di Hollywood che guidano i nuovi film d’azione, commedie, drammatici e romantici più attesi quest’anno.

Film Netflix in arrivo nel 2022

Sebbene molti nuovi film Netflix siano già stati annunciati, alcuni anche con una data di uscita, Netflix ci ha informato su una manciata di film che i fan dovrebbero aspettarsi nel prossimo anno.

Il 30 agosto, Netflix ha annunciato il resto della sua lista completa di film originali in arrivo nel 2022, che include uscite di alto profilo come Lou, The Pal Blue Eye, Knives Out 2, La scuola del bene e del male, e tanti altri blockbuster in arrivo e preferiti dai fan.

Guarda il video in anteprima qui sotto!

Di seguito abbiamo condiviso l’elenco completo dei migliori film Netflix in arrivo nel 2022, come riportato da Deadline, insieme alle loro date di uscita. Il 30 agosto è stata annunciata una nuova serie di date di uscita del film originale Netflix, che troverai di seguito. Se un film è già stato presentato in anteprima, la data di uscita è stata rimossa.

13: Il musical

Ragazza del XX secolo

Blues di un jazzista (23 settembre)

Un abbinamento perfetto

Il progetto Adam

Contro il ghiaccio

Tutto tranquillo sul fronte ovest (28 ottobre)

Lungo per la corsa

Gli attacchi all’antrace (9 settembre)

Apollo 10 1/2: Un’infanzia nell’era spaziale

Atena (23 settembre)

Bardo (16 dicembre)

Bellezza

Big Bug

Granchio Nero

bionda (28 settembre)

Boh!

Bolla

La bolla

Catturare l’infermiera assassina (11 novembre)

Carter

Scegli o muori

Natale con te (17 novembre)

Civile

La maledizione di Bridge Hollow (14 ottobre)

relazioni pericolose

Turno diurno

Discendente (21 ottobre)

Fai vendetta (16 settembre)

Non incolpare il Karma!

Alla deriva per casa (16 settembre)

Fine della strada (9 settembre)

Enola Holmes 2 (4 novembre)

Cadendo per Natale (10 novembre)

Recintato (1 settembre)

Per JoJo

Cipolla di vetro: un mistero scaccia via (23 dicembre)

La buona infermiera (26 ottobre)

L’uomo grigio

Pinocchio di Guillermo del Toro (9 dicembre)

Ciao, arrivederci e tutto il resto

Attività febbrile

Sono passato (31 agosto)

Nelle sue mani (16 novembre)

L’eredità

Intercettore

Quel nero è abbastanza per te?!? (11 novembre)

Edera & Fagiolo (2 settembre)

Jennifer Lopez: Primo tempo

Jung_E

Khufiya

L’amante di Lady Chatterley (data da definire a dicembre)

Guarda in entrambi i modi

Lou (23 settembre)

Amore & Gelato

Amore e guinzagli

Amore in Villa (1 settembre)

La ragazza più fortunata del mondo (7 ottobre)

L’uomo di Toronto

Matilde (25 dicembre)

Io tempo

Signori del metallo

Monica, o mia cara (Novembre da definire)

Uomo scimmia

La madre

La nave madre

Il telefono del signor Harrigan (5 ottobre)

Il drago di mio padre (Novembre da definire)

Il diario di Noel (24 novembre)

Operazione Carne Tritata

L’occhio azzurro pallido (teatri 23 dicembre, Netflix 6 gennaio)

Persuasione

Il fotografo: omicidio a Pinamar

Cuori viola

Qala

La squadra di riscatto (7 ottobre)

Salvato da Ruby

L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti: il film

Rustina

La scuola del bene e del male (19 ottobre)

Scrooge: Un canto di Natale (2 dicembre)

La bestia del mare

Ultimo anno

atmosfera di Seul

I sette peccati capitali: Rancore di Edimburgo Parte 1 (20 dicembre)

Shirley

Sonno (18 novembre)

Astronauta

Testa di ragno

Thar

I nuotatori (23 novembre)

Il Takedown

Ragazza alta 2

Il massacro della motosega nel texas

Hanno clonato Tyrone

Attraverso la mia finestra

Troll

A Madea Homecoming di Tyler Perry

Il vulcano: salvataggio da Whakaari (16 dicembre)

Il fine settimana lontano

Abbiamo un fantasma

Stagione dei matrimoni

Wendell & Wild (28 ottobre)

Rumore bianco (30 dicembre)

Manna

La meraviglia (data da definire a dicembre)

L’ira di Dio

Yaksha: operazioni spietate

Voi gente

Sicuramente, ci sono ancora altri film Netflix in arrivo nel 2022 che necessitano di date di uscita, ma c’è così tanto da aspettarsi quando l’anno volge al termine. Tieni d’occhio questo elenco per gli ultimi film che hanno un posto confermato nel calendario di Netflix quest’anno.

Ti faremo sapere altri film Netflix confermati per l’uscita nel 2022 man mano che vengono annunciati. Quali sono i film che non vedi l’ora di vedere nel 2022 finora?