Elenco completo dei brani della colonna sonora di Uncoupled per episodio

Neil Patrick Harris è sempre il benvenuto sugli schermi, avendo incantato il pubblico con il suo lavoro iconico Come ho incontrato tua madre e oltre.

L’attore americano di 49 anni continua ad affascinare e ha recentemente attirato l’attenzione con la sua ultima serie Uncoupled.

Creata e scritta da Darren Star e Jeffrey Richman, la commedia romantica è stata presentata in anteprima su Netflix venerdì 29 luglio 2022 e segue Neil nei panni di Michael Lawson, un agente immobiliare di New York City e newyorchese gay di Manhattan. È fuori dalla scena degli appuntamenti da 17 anni ed è ora di tornare in gioco dopo una grande rottura.

Navigare nella vita degli appuntamenti può essere difficile, ma fortunatamente per Michael, c’è della buona musica per accompagnare i suoi sforzi. Quindi, analizziamo la colonna sonora di Uncoupled…

Tracklist della colonna sonora disaccoppiata

Abbiamo suddiviso la colonna sonora di Uncoupled per episodio, elencando la canzone seguita dall’artista.

Quindi, ecco qui:

Episodio disaccoppiato 1

On Te L’avait Dit – Voilaaa feat. Pat Kalla

Superpower (Wideboys Remix) – Adam Lambert

Ti amerò per sempre – Whitney Houston

Hustlin’ – Darwin

Non sono l’unico – Sam Smith

Episodio disaccoppiato 2

Non sei solo – Alabama Shakes

Episodio disaccoppiato 3

Profitto – Moi Je

South Sea Isle Chalypso (1958) – Bob Kelly & The Pikes

Danza sul posto – CLAVVS

Magicalove – Isaac Delusion

Episodio disaccoppiato 4

Dita funky – Richard Marks

Da quando sei andato – Kelly Clarkson

Golden Times (Jim Henderson Remix) – Francese 79

Quando sono solo – Winfield Parker

Episodi 5 – 8 dell’elenco completo dei brani disaccoppiati

Non c’è una colonna sonora per l’episodio 5, quindi torniamo subito all’episodio 6:

Episodio disaccoppiato 6

1999 – Lee Richardson, Richard Macklin e Tom Ford

Disco Body Parts – Yung Bae feat. AWOLNATION

Ci vogliono due – Shawn Lee feat. Marco Malone

Episodio disaccoppiato 7

Bossa Nova Baby – Teddi Gold feat. Mi $ HNRZ

Disco Thing – Sugar Hill

Vivi così – Ofshane feat. Ārty Cøøper

Qualunque cosa accada – Sarah Rebecca e Ariel T

Episodio disaccoppiato 8

Segno – Roosevelt

Stop or Kiss (Midnight Generation Remix) – Slove & Sourya

Finalmente – Etta James

Fool’s Gold – Lhasa de Sela

Se mi ami (mi ami davvero) – Brenda Lee

“Penso che siamo in un momento molto fortunato”

La colonna sonora non è l’unico elemento di Uncoupled che impressionerà i fan.

Neil Patrick Harris ha recentemente incontrato Entertainment Weekly e ha parlato della potenziale importanza del progetto:

“Trovo che fare uno spettacolo sexy in cui è contenuto gay, ma è facilmente osservabile ed elaborato da tutti, è una specie di passo in una direzione interessante. Penso che siamo in un momento molto fortunato, almeno come attori, per poter essere in Uncoupled perché non avrebbero necessariamente fatto uno spettacolo come questo 10 anni fa, anche cinque anni fa.

Ha aggiunto: “La storia gay era più la storia del coming out. Erano le persone più giovani che stavano lottando con la loro sessualità e cosa significasse e quella storia è stata raccontata e viene ancora raccontata ed è fantastica”.

Uncoupled è in streaming esclusivamente su Netflix.

