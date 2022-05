Eddie muore nella stagione 4 di Stranger Things? (Spoiler)

Una nuova stagione di Cose più strane è in streaming su Netflix ora e ci sono molte cose da amare della nuova stagione. Il principale tra loro è il nuovo bad boy di Hawkins con un cuore d’oro, Eddie Munson!

Interpretato dall’attore britannico Joseph Quinn, Eddie è un liceale che supervisiona il club Hawkins High School Dungeons and Dragons, The Hellfire Club. Mentre Eddie potrebbe presentare un cattivo ragazzo e un comportamento da duro, c’è molto di più nel personaggio di quanto sembri!

Nel corso della stagione, gli sceneggiatori rimuovono gli strati su Eddie che emerge rapidamente come uno dei preferiti in assoluto Cose più strane stagione 4… che ha molti che si chiedono se potrebbero aver bisogno di preoccuparsi se diventerà l’ultimo favorito in una serie di amati personaggi per incontrare una fine prematura.

Avvertimento: È qui che le cose stanno per diventare spoiler. Se vuoi evitare spoiler di qualsiasi tipo, è qui che potresti volerci lasciare.

Eddie muore nella stagione 4 di Stranger Things?

Se stai guardando Cose più strane stagione 4 parte 1 e ti stai chiedendo se non dovresti affezionarti troppo a Eddie, pensiamo che ti piacerà l’aggiornamento che abbiamo per te!

Mentre Eddie si ritrova in fuga e in alcune situazioni precarie in questa stagione, possiamo confermare che Eddie non muore nella stagione 4, beh, almeno non nella parte 1.

Dato che ci sono due episodi in arrivo in questa stagione, c’è sempre la possibilità che Eddie possa morire nella parte 2, ma è molto vivo e vegeto quando lo lasciamo nel finale della stagione 4, parte 1.

Considerando che la maggior parte delle morti della stagione sono stati nuovi personaggi, c’è la possibilità che Eddie possa vivere in un tempo preso in prestito. Tuttavia, sembra esserci anche una buona argomentazione secondo cui le probabilità potrebbero essere a suo favore poiché la serie sicuramente non ucciderebbe ogni nuovo personaggio che incontriamo in questa stagione, giusto?

Dato quanto è diventato amato dal pubblico, sarà una giornata emozionante se Eddie muore nella seconda parte, quindi non mandiamo altro che buone vibrazioni al nostro membro preferito dell’Hellfire Club.

Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.