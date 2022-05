Ogni nuova stagione di Stranger Things ha portato con sé molti volti nuovi poiché la serie aggiunge membri del cast per sostituire quelli brutalmente uccisi nelle puntate precedenti.

Nella stagione 4, uno dei più grandi nuovi arrivati ​​è Eddie Munson, che è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan tra gli spettatori per il suo aspetto duro ma l’interno morbido e sensibile e l’umorismo arguto.

Naturalmente, dato che la morte è dietro l’angolo per chiunque in Stranger Things, i fan hanno avuto paura per Eddie nella stagione 4, ma il nuovo personaggio muore dopo gli eventi della prima parte?

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per la stagione 4 di Stranger Things*

Chi è Eddie in Stranger Things 4?

Eddie Munson è un liceale che è il capo della società Dungeons & Dragons della scuola, l’Hellfire Club.

Ha una vena un po’ ribelle ed è in procinto di vendere droga a Chrissy la cheerleader nell’episodio 1 poco prima che venga uccisa da Vecna, lasciandolo traumatizzato.

Inizialmente si crede che Eddie sia l’assassino di Chrissy, ma la banda di Hawkins riesce a trovarlo e Dustin aiuta Eddie a capire che una nuova minaccia, Vecna, era dietro la sua morte.

Con la sua conoscenza di tutte le cose di fantascienza e fantasy, Eddie si unisce alla banda nella loro ricerca per saperne di più su Vecna ​​e abbatterlo.

Eddie muore nella stagione 4 di Stranger Things, parte 1?

No, alla fine della stagione 4 di Stranger Things, parte 1, Eddie Munson è ancora vivo, anche se ha avuto diverse chiamate ravvicinate durante la stagione.

L’avventura di Eddie nella stagione 4 inizia nell’episodio 1 quando Chrissy la cheerleader va da lui per comprare della droga mentre era perseguitata da una figura nei suoi sogni. Tuttavia, la loro conversazione viene interrotta quando Vecna, la figura dei suoi sogni, emerge e uccide Chrissy.

Poiché Eddie è stata l’ultima persona a vedere Chrissy viva, diventa immediatamente il principale sospettato del suo omicidio, con il risultato che il fidanzato di Chrissy, Jason, il capitano della squadra di basket della scuola, raduna i suoi compagni di squadra per cercare Eddie.

Fortunatamente per Eddie, la banda di Hawkins riesce a trovarlo per prima e gli aiutano a spiegargli cos’è il Sottosopra e che c’era il demone appena arrivato, Vecna, che era dietro la morte di Chrissy.

Mentre la banda cerca il mostro, Steve, Nancy, Robin ed Eddie si avventurano nel Sottosopra attraverso un cancello che è apparso a Lover’s Lake ma la spedizione si rivela estremamente pericolosa.

Robin ed Eddie riescono a fuggire dalla misteriosa dimensione illesi mentre Steve è intrappolato e Nancy è posseduta da Vecna, lasciando i fan con un tormentoso cliffhanger che entra nella parte 2.

Eddie è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan

Nonostante sia un nuovo arrivo nel cast nella stagione 4, i fan di Stranger Things si sono subito rivolti a Eddie con molti fan sui social media che imploravano la sopravvivenza del personaggio.

Un fan su Twitter ha scritto: “Sono passati letteralmente 40 minuti dall’inizio del primo episodio di Stranger Things 4 e sono già innamorato di Eddie, uh oh”.

“Guardando il primo episodio di Stranger Things amo già Eddie, per favore non morire”, ha detto un altro.

Mentre questo utente di Twitter ha commentato: “Iniziando a pensare che non dovremmo avere la seconda metà di Stranger Things. In questo modo Eddie non può morire.

Questo fan non ha potuto godersi la stagione a causa della paura per Eddie: “Mi dispiace tanto, ma non mi importava letteralmente di niente e di nessun altro mentre guardavo Stranger Things perché sono costantemente preoccupato per la sicurezza di Eddie Munson – quell’uomo è ora tutto per me.

E infine, questo fan ha notato la chimica tra Eddie e Chrissy prima della sua morte nella prima stagione: “Non ho intenzione di mentire, ero pronto a vedere svilupparsi la storia d’amore di Chrissy ed Eddie, ma ora si è appena piegata agli origami”.

La stagione 4 di Stranger Things è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 27 maggio mentre la parte 2 uscirà il 1 luglio 2022.

