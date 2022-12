Eddie Munson e gli 8 personaggi di Netflix usciti dal 2022

Dall’amante del metal Eddie Munson all’impassibile mercoledì Addams, quest’anno Netflix ha prodotto molti personaggi di successo. Ogni nuovo spettacolo popolare sembrava avere almeno un personaggio adorabile portato in vita da un attore di talento che riusciva a rubare ogni scena in cui si trovavano.

Joseph Quinn è diventato famoso con la sua adorabile interpretazione di Eddie Munson Cose più stranementre Justin Min ha avuto modo di mostrarci un lato nuovo di zecca del suo personaggio, Ben Hargreeves L’Accademia degli Ombrelli. Poi c’è Simone Ashley, che ha contribuito a realizzare Bridgerton la seconda stagione ha avuto ancora più successo della prima grazie al suo fascino infinito e alla chimica con il co-protagonista Jonathan Bailey. #Kanthony per la vittoria.

Di seguito mettiamo in evidenza alcuni dei nostri personaggi di successo preferiti dagli spettacoli Netflix nel 2022.

Scopri i personaggi di Netflix del 2022

Eddie Munson, Cose più strane

C’era molto di cui amare Cose più strane stagione 4, ma nessuno ha affascinato Internet come la svolta carismatica di Joseph Quinn nei panni del metallaro Eddie Munson.

Nessuno si aspettava quanto sarebbero diventati popolari Quinn e il suo personaggio. L’attore è rapidamente esploso ed è diventato famoso a livello internazionale grazie a quanto Eddie sia amato in tutto il mondo. Purtroppo, Eddie muore alla fine della stagione, ma i fan sperano ancora che gli sceneggiatori trovino un modo per riportarlo indietro nella quinta e ultima stagione della serie.

Anche se Eddie potrebbe essere stato il più grande successo della quarta stagione, non possiamo fare a meno di condividere un po’ di affetto con Eduardo Franco, lui stesso un ladro di scene nella quarta stagione. fodere.

Mercoledì Addams, mercoledì

Mercoledì è un arrivo in ritardo, subito dopo essere stato rilasciato lo scorso novembre. Tuttavia, nel giro di poche settimane dall’arrivo sul servizio di streaming, la serie ha già battuto diversi record Netflix ed è diventata una delle serie in lingua inglese più performanti sulla piattaforma con oltre 752,52 milioni di ore visualizzate, arrivando appena sotto Cose più strane stagione 4 e Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Jenna Ortega stava già vivendo un anno fenomenale con diversi eccellenti film horror, ma i fan sono anche venduti alla sua versione di Wednesday Addams!

La cosa potrebbe essere una mano, ma ha un sacco di personalità! Portato in vita da Victor Dorobantu, Thing è facilmente uno dei più adorabili ladri di scene su Mercoledì. Più, è così fedele alla famiglia Addams che non puoi fare a meno di adorarlo.

Drea & Eleanor, vendicatevi

Conosciamo e amiamo Camila Mendes e Maya Hawke per i loro fantastici ruoli nella serie di successo Riverdale e Cose più strane, ma quando le attrici si sono riunite per il film originale di Netflix Vendicati, è avvenuta la pura magia. Nessun altro avrebbe potuto interpretare Drea ed Eleanor.

I vendicativi personaggi adolescenti avrebbero potuto essere molto più antipatici in mani meno capaci, ma la chimica e il carisma di Mendes e Hawke hanno reso i personaggi inaspettatamente accattivanti. Abbiamo già incontrato personaggi polarizzanti come Drea ed Eleanor in film e spettacoli per adolescenti, ma pochi sono stati così elettrizzanti da guardare fare cose cattive.

Drea ed Eleanor sono Serena e Blair, Romy e Michele, Thelma e Louise di questa generazione. Fai vendetta (si spera) passerà alla storia come un classico di culto moderno, e per questo dobbiamo ringraziare due dei personaggi più divertenti e senza paura.

Cuphead e Mugman, lo spettacolo di Cuphead!

È stato un anno eccellente per i fan dell’acclamato videogioco indie run-and-gun Testa di coppa dello Studio MDHR. Non solo i giocatori hanno ottenuto un nuovo capitolo nella storia del gioco originale con l’uscita dell’attesissimo DLC intitolato Cuphead: il delizioso ultimo piattoma abbiamo anche ottenuto tre stagioni complete di Lo spettacolo di Cuphead su Netflix!

La prima parte è stata rilasciata a febbraio di quest’anno, quindi Netflix ha rilasciato stagioni aggiuntive ad agosto e novembre. I fan hanno più di 30 episodi da guardare delle avventure selvagge di Cuphead e Mugman, insieme a molte apparizioni di personaggi preferiti dai fan come Ms. Chalice, Devil, King Dice e altri.

Kate Sharma, Bridgerton

Ripensando alla seconda stagione di Bridgeton, non si può negare che Simone Ashley sia stata la star emergente della stagione, in modo simile a come Rege-Jean Page è diventato il breakout della prima stagione. Ashley ha incarnato pienamente il personaggio di Kate Sharma, apportando un mix di intelligenza, arguzia e vulnerabilità al ruolo. Ha navigato senza problemi nelle complessità del viaggio di Kate, dalle sue lotte con le aspettative della società alla sua storia d’amore in fiore con Anthony Bridgerton.

La chimica di Ashley con il suo co-protagonista Jonathan Bailey è stata elettrica, rendendo la loro relazione sullo schermo sia credibile che accattivante. Ha anche dimostrato una gamma impressionante, dalle scene drammatiche ai momenti comici, dimostrandosi ancora una volta un’attrice versatile e di talento e consolidandola come astro nascente.

(Passero) Ben Hargreeves, The Umbrella Academy

Sono sempre stato un fan di Justin Min e della sua interpretazione di Ben Hargreeves L’Accademia degli Ombrellima sfortunatamente, Ben non ha avuto un sacco di tempo sullo schermo nelle prime due stagioni e raramente ha avuto modo di interagire con personaggi al di fuori di Klaus a causa del fatto che il suo personaggio era… beh, morto.

Ma quando gli Hargreeves incasinano la linea temporale e causano inavvertitamente la creazione della Sparrow Academy, vediamo una versione molto viva ma molto cattiva di Ben prendere vita, e Min fa un lavoro fenomenale interpretandolo.

Non fraintendetemi, mi diverto ancora Klaus/Ben insieme, e ci sono molti momenti esilaranti tra loro due nella terza stagione dello show. Inoltre, sembra che Sparrow Ben avrà un ruolo significativo nella quarta stagione.

Nick & Charlie, Fermacuori

Non è una sorpresa che ci siamo innamorati tutti Fermacuori nel 2022. La serie di commedie romantiche per adolescenti, basata sui romanzi grafici di Alice Oseman, è stata rilasciata ad aprile e ha presentato al mondo Nick Nelson e Charlie Spring, probabilmente la coppia più carina in TV quest’anno.

Cosa ha fatto Fermacuori uno spettacolo così speciale è stato quanto siano profondamente riconoscibili i personaggi, non importa quanti anni potresti avere. Se non ti relazioni con Nick o Charlie, allora potresti anche vederti in Tao, Elle, Tara, Tori, Isaac… ognuno dei personaggi è così vero.

Ma come protagonisti della serie, Kit Connor e Joe Locke rendono impossibile non adorare assolutamente Nick e Charlie insieme e individualmente. Avevamo bisogno di qualcuno per cui tifare nel 2022, qualcuno per cui mettere un po’ di gioia nell’anno. Questo è esattamente quello che hanno fatto Nick e Charlie, e non vediamo l’ora di vedere cosa succederà alla coppia Fermacuori stagione 2 nel 2023.

Sogno, l’Uomo Sabbia

L’adattamento live-action di Netflix di Neil Gaiman L’Uomo Sabbia era altamente, altamente anticipato dai fan delle graphic novel, e non ha deluso. Il ritratto di Dream (alias Morpheus) di Tom Sturridge è stato perfetto, immergendo davvero gli spettatori nel mondo di Endless. È un personaggio fantastico per condurre una storia così strana e unica, ed è davvero difficile non esserne innamorati. È duro ma emotivo, meditabondo ma fiducioso per il futuro e vuole sempre fare la cosa giusta. Canalizza l’era emo della prima metà degli anni 2000 e la adoro così tanto.

Onestamente, tutti i fratelli The Endless meritano un posto in questa lista perché sono stati alcuni degli spettacoli più accattivanti in L’Uomo Sabbia. Eppure, noi ha voluto dare un ringraziamento speciale al fenomenale Kirby Howell-Baptiste, che ha dato una svolta incredibile nei panni della Morte in quello che è considerato l’episodio più importante della prima stagione.