‘Echoes’ vs ‘The Sandman’: come la serie Mystery Limited sta prendendo il sopravvento sull’adattamento a fumetti del leggendario Neil Gaiman

Con i nuovi spettacoli che escono sullo streamer ogni mese, ci sono alcuni titoli importanti che gli spettatori si aspettano di raggiungere la top 10, tuttavia, a volte uno spettacolo con poca o nessuna fanfara può anche diventare un successo dormiente. The Sandman ha impiegato 34 anni per arrivare sullo schermo e c’è già una nuova serie TV che ha detronizzato il classico di Neil Gaiman. Un dramma misterioso relativamente sconosciuto, Echi ha spinto lo spettacolo di Gaiman al numero 2.

Bene, questa non è certamente una buona notizia per i fan dei fumetti che hanno aspettato più di un decennio per vedere il live-action. Tuttavia, l’ambito numero 1 non può essere occupato da un solo spettacolo per troppo tempo. Giganti come Stranger Things, Ozark e Inventing Anna furono tutti detronizzati alla fine.

In che modo Echoes sta battendo The Sandman nella top 10 delle classifiche di Netflix?

L’adattamento a fumetti è stato lodato in quanto è stato presentato in anteprima il 5 agosto e ha rapidamente scalato la classifica per eliminare Stranger Things dal primo posto. Ha avuto una corsa costante per tre settimane fino a quando non è arrivato Echoes. Lo spettacolo interpretato da Michelle Monaghan ha accumulato 68,5 milioni di ore di visualizzazione e ha fatto un salto dal numero 5 al numero 1. The Sandman ora si trova al numero 2 con ore di visualizzazione totali di 53,8 milioni.

La serie creata da Vanessa Gazy è arrivata tranquillamente sullo streamer la scorsa settimana. Ma si è comunque messo a suo agio nella classifica di Netflix grazie alla sua bizzarra premessa.

Il dramma di 5,8 coinvolge due sorelle gemelle identiche che hanno la peculiare abitudine di scambiarsi vite. Gina e Leni sono estremamente legate. Si chiamano regolarmente per aggiornamenti sulle loro vite. Tuttavia, un giorno Leni smette di richiamarla e il marito di Leni la informa che sua sorella è scomparsa. Gina va nel panico e parte per la sua città natale. Lì non solo deve trovare il suo gemello scomparso, ma deve anche affrontare il suo passato e alcune persone davvero infelici che ha lasciato alle spalle.

Il cast comprende:

Michelle Monaghan

Matt Bomer

Karen Robinson

Daniel Sunjata

Jonathan Tucker

Ali Stroker

Nonostante l’impressionante pubblico, il dramma ha ricevuto solo commenti aspri dalla critica. Hai intenzione di provare questo spettacolo?

