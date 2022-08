Echoes è stato rinnovato per la stagione 2 su Netflix?

Netflix fa un ottimo lavoro nell’offrire agli abbonati una vasta gamma di contenuti. Indipendentemente dai tuoi generi preferiti, c’è sempre una nuova ossessione dietro l’angolo.

Per tutti coloro che amano un avvincente thriller misterioso, l’ultimo è arrivato sotto forma di Echoes.

Creata da Vanessa Gazy, la serie racconta la storia delle gemelle identiche Leni e Gina, entrambe interpretate da Michelle Monaghan. Entrambi si sono scambiati segretamente vite sin da quando erano bambini, condividendo le loro case, mariti, figli, ecc.

Tuttavia, le cose diventano molto più complicate quando uno di loro scompare.

È un’accattivante storia di inganni e alcuni spettatori saranno senza dubbio curiosi di sapere se è in arrivo altro.

Echi. Cr. Jackson Lee Davis/Netflix © 2022

Echoes è stato rinnovato per la stagione 2?

No, Echoes non viene rinnovato per la stagione 2 perché Netflix ha confermato che il progetto è una serie limitata.

Ciò significa che gli sceneggiatori si sono avvicinati allo spettacolo come un accordo per una sola stagione e lo streamer lo ha annunciato come una miniserie per chiarire nessun motivo per anticipare di più.

Nella sua interezza, Echoes è composto da sole sette puntate e sono tutte disponibili.

Con questo in mente, puoi iniziare a fare un’abbuffata completa o iniziare a guardare un’altra serie sapendo che questa è definitivamente conclusa.

‘Come farò questo?’

Durante una recente conversazione con The Wrap, Michelle ha parlato delle sfide nell’affrontare entrambi i ruoli:

“Era davvero, davvero importante, ovviamente, individuare questi personaggi, queste donne. Sono molto, molto diversi. Ho iniziato a sviluppare davvero Leni dall’inizio alla fine, e poi ho sviluppato Gina dall’inizio alla fine, ed è stato molto. Voglio dire, c’è molto da fare in un rullino. E io ero tipo, ‘Oh mio Dio, ora devo farne due? Come lo farò?’”

Ha stabilito la differenza tra i personaggi esplorando la loro infanzia. “Ho usato Leni, il leone, come primogenito dei gemelli”, ha spiegato.

“Così [she] ha agito come più del protettore. E quindi, in realtà, istiga molte delle scelte che i gemelli incorrono e subiscono e ci sono cose decisamente sfumate che ho cercato di aggiungere ai personaggi, che lo vedremo come un pubblico o meno, perché praticamente incarnano in modo impeccabile ciascuno la vita degli altri”.

Snabba Cash | Teaser ufficiale della seconda stagione | Netflix BridTV 11093 Snabba Cash | Teaser ufficiale della seconda stagione | Netflix https://i.ytimg.com/vi/HH64eVtMTno/hqdefault.jpg 1075942 1075942 centro 13872

Cerchi qualcosa di simile?

Se hai già finito Echoes, sarai felice di sapere che Netflix ha suggerito i seguenti titoli nella sua sezione Altro come questo:

Linea di sangue

Andato via per sempre

Intimità

Pezzi di lei

Regina Soho

Città Segreta

Storia vera

Vittima numero 8

Quando ci vedono

Echoes è in streaming esclusivamente su Netflix.

In altre notizie, l’episodio 16 dell’avvocato straordinario Woo e l’anteprima del finale di K-drama