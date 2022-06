Ecco quanti episodi ci sono in Man Vs Bee su Netflix

Impossibile caricare questo contenuto

Vedi altro

Man vs Bee è un film di soli 90 minuti suddiviso in 9 episodi di 10-15 minuti ciascuno. Non so perché netflix l’ha fatto. Osservato solo per Rowan Atkinson. Vibrazioni di Mr. Bean❣️. Decente. E quella casa è così lussuosa, accidenti. pic.twitter.com/TeXiuPBXi3

— Guruprasad (@vijayfan_guru) 25 giugno 2022