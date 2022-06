Ecco quanti anni hanno i ragazzi di Stranger Things e i loro attori nella quarta stagione

Nel corso degli anni, gli spettatori di Netflix hanno guardato il Cose più strane i ragazzi e i loro rispettivi attori crescono, ma a che età siedono nella quarta stagione?

Confermiamo l’età dei personaggi e degli attori nella Stagione 4 di Cose più strane e fornire un conteggio degli episodi e un programma di rilascio per la stagione in corso.

Creato da The Duffer Brothers per Netflix, il dramma horror di fantascienza Cose più strane è stato presentato per la prima volta nel 2016 con Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e molti altri in una narrativa ambientata nella città di Hawkings, nell’Indiana degli anni ’80, dove la scomparsa di un ragazzo innesca una catena di soprannaturali eventi.

Quanti anni hanno i ragazzi di Stranger Things nella stagione 4?

Undici, Will, Mike, Dustin, Max e Lucas hanno tutti 15 anni nella stagione 4 di Cose più strane.

La serie conferma che la stagione 4 si svolge nella primavera del 1986, che è un modo infallibile per calcolare l’età dei bambini.

Sappiamo che Eleven è nato nel 1971, confermando che il protagonista ha 15 anni nell’ambientazione ’86 della quarta stagione. Dato che frequentano la scuola insieme nello stesso anno e classi, questo conferma che anche il resto della banda ha 15 anni.

Dato che Steve si è laureato nella terza stagione, la sua età della quarta stagione è di 19 anni, mentre Nancy, Robin e Jonathan hanno 18 anni.

Quanti anni hanno gli attori nel 2022?

Naturalmente, gli attori della vita reale che interpretano il Cose più strane i bambini sono molto più grandi dei loro personaggi.

L’attore protagonista Millie Bobby Brown (Eleven) ha attualmente 18 anni, mentre Finn Wolfhard (Mike) e Gaten Matarazzo (Dustin) ne hanno 19.

Gli attori più anziani nel gruppo dei bambini sono Sadie Sink (Max) e Caleb McLaughlin (Lucas) a 20 anni e l’attore più giovane del gruppo è Noah Schnapp (Will) a 17 anni.

Joe Keery (Steve) è il più anziano del gruppo sottosopra a 30 anni, con Maya Hawke (Robin) a 23, Charlie Heaton (Jonathan) a 28 e Natalia Dyer (Nancy) a 27 anni .

Il conteggio degli episodi della quarta stagione di Stranger Things e il programma di rilascio

Cose più strane La stagione 4, parte 2, uscirà su Netflix venerdì 1 luglio 2022.

I primi sette episodi della Stagione 4 andati in onda all’interno della Parte 1 e della Parte 2 consisteranno solo in due episodi per concludere la penultima uscita.

Anche la stagione 5 è già stata confermata e servirà come ultima stagione dello show, con grande disappunto dei fan.

Di seguito è riportata una guida agli episodi della Stagione 4 Parte 1 e i titoli degli ultimi due episodi della Parte 2:

Capitolo primo: Il Club del Fuoco Infernale

Capitolo due: La maledizione di Vecna

Capitolo tre: Il mostro e il supereroe

Capitolo quattro: Caro Billy

Capitolo cinque: Il progetto Nina

Capitolo sei: L’immersione

Capitolo sette: Il massacro all’Hawkins Lab

SECONDA PARTE

Capitolo otto: Papà

Capitolo nove: Il Piggyback

Stranger Things Stagione 4 Parte 1 è ora in streaming su Netflix.

