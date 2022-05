Ecco quando ogni episodio di The Circle Stagione 4 uscirà su Netflix

The Circle Stagione 4. Frank Grimsley nel ruolo di Frank in The Circle Stagione 4. Cr. Tom Dymond/Netflix © 2022.

Yu Ling di The Circle age, Instagram, altezza, lavoro e altro di Cody Schultz

Netflix, portami su Circle Chat! Esatto, la nostra serie preferita di concorsi di realtà Netflix è tornata Il cerchio la stagione 4 sta finalmente arrivando su Netflix a maggio!

Il cerchio la stagione 4 seguirà una struttura di rilascio simile a quella che abbiamo visto fare da Netflix con le stagioni 2 e 3, con Netflix che cercherà ancora una volta di rilasciare nuovi episodi nel corso di diverse settimane piuttosto che abbandonare l’intera stagione in una volta.

Questa è una mossa che ha dato i suoi frutti per lo spettacolo in passato nel far tornare il pubblico ogni settimana per vedere cosa succede dopo e che dovrebbe ancora una volta rivelarsi vincente con la stagione 4. Con 13 episodi pianificati per questa stagione, come farà Netflix rilascerà il lotto di episodi di questa stagione? Diamo un’occhiata!

Quando escono i nuovi episodi della quarta stagione di The Circle?

In questa stagione, Netflix rilascerà ancora una volta nuovi episodi ogni mercoledì per un periodo di quattro settimane in una serie di episodi abbinati e modificati strategicamente. Netflix distribuirà quattro episodi ogni settimana tra il 4 maggio e il 18 maggio, prima di portare ai fan il finale della stagione 4 in arrivo mercoledì 25 maggio che vedrà il vincitore di Il cerchio la stagione 4 sarà incoronata!

Controlla il programma di rilascio completo per Il cerchio stagione 4 di seguito.

Episodi 1-4: In streaming da mercoledì 4 maggio

In streaming da mercoledì 4 maggio Episodi 5-8: In streaming da mercoledì 11 maggio

In streaming da mercoledì 11 maggio Episodi 9-12: In streaming da mercoledì 18 maggio

In streaming da mercoledì 18 maggio Episodio 13 (Finale di stagione): In streaming da mercoledì 25 maggio

Al momento, non è noto se Netflix manderà in onda anche uno speciale di reunion una volta che il finale di stagione sarà andato in onda. Se dovesse essere annunciato, aggiorneremo questo post con i dettagli dello speciale della reunion non appena saranno disponibili per noi!

Il cerchio è ora in streaming su Netflix! I nuovi episodi della stagione 4 usciranno ogni mercoledì di maggio a partire dal 4 maggio 2022!