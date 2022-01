Ecco perché Ozark non si rinnova per la stagione 5 su Netflix

Se sei un fanatico di Ozark, probabilmente hai una richiesta imperativa per Netflix in questo momento…

“Di più di più di più!”

Ci sono alcuni spettacoli di cui il pubblico semplicemente non ne ha mai abbastanza e Ozark è sicuramente tra questi in questo momento.

Creato da Bill Dubuque e Mark Williams, il film drammatico americano ci ha catapultati nel mondo affascinante ma pericoloso della famiglia Byrde e delle loro operazioni di riciclaggio di denaro nel 2017.

Da allora, è diventato uno degli spettacoli più celebrati sulla piattaforma, in corso da quattro stagioni.

Tuttavia, dopo un avvincente raccolto di nuovi episodi, le speranze si sono rivolte alla stagione 5 di Ozark. Quindi, perché non sta succedendo?

Ozark stagione 4, Netflix

Ecco perché la stagione 5 di Ozark non sta accadendo

Netflix non ha cancellato Ozark dopo quattro stagioni, quindi i creatori probabilmente credevano che fosse il momento giusto per concludere la serie.

In effetti, la star centrale Jason Bateman ha rafforzato questa idea durante un’intervista del 2020 con Collider in cui ha affermato che prolungare la serie per più di quattro o cinque stagioni forse ne comprometterebbe sia la qualità che l’intensità:

“Se vai avanti ancora per molto, andrai oltre la scogliera, o sopra la cima della montagna e finirai per saltare lo squalo. Quindi, data l’intelligence di Marty Byrde e Wendy Byrde, se continuano a giocare su questo campo per molto più tempo, verranno uccisi o messi in prigione”.

In linea con questo e soppesando l’altra opzione, ha continuato: “L’alternativa è appiattire quel campo in modo da non finire per saltare lo squalo, ma poi iniziare a temporeggiare solo per episodi e stagioni aggiuntivi”.

Anche se l’idea di Ozark che volge al termine scoraggerà sicuramente i fan, è importante ricordare a noi stessi che non siamo ancora arrivati ​​alla fine della strada.

Altro Ozark è in arrivo

Anche se Ozark non tornerà per la quinta stagione, tornerà sicuramente per la seconda metà della quarta stagione.

La stagione 4 è stata divisa in due parti, con le prime sette puntate svelate venerdì 21 gennaio 2022.

Nonostante non ci sia ancora una data di uscita, si prevede che altri sette episodi arriveranno su Netflix entro la fine dell’anno. Una volta che quegli episodi cadranno, sfortunatamente, sarà il sipario su Ozark.

Possono uscire?

Toccando ciò che Jason ha detto nella suddetta intervista, vale la pena rivolgere la nostra attenzione ai pensieri sul destino della famiglia Byrde dello showrunner Chris Mundy:

“Imparerai quale sia la loro fine del gioco e loro dovranno fare i conti con questo un po’… Se stanno cercando di vedere se c’è un out, devono capire se è quello che vogliono e, in tal caso, qual è la versione che vogliono.

Ha aggiunto: “Quindi, facendo i conti con questo dopo così tanto caos, questo ribollerà sotto la superficie”.

La stagione 4 di Ozark, parte 1, è ora in streaming su Netflix.

