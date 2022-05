Ecco perché Bridgerton stagione 3 sta saltando avanti alla storia di Colin e Penelope

BridgertonLe prime due storie d’amore sono riuscite a spazzarci via dai piedi e immergerci nel mondo del romanticismo. Ho adorato la storia di Daphne e Simon. Quanto ad Anthony e Kate, la lenta ustione mi ha quasi ucciso. Ma ovviamente la loro chimica è innegabile e li spedisco totalmente!

Le storie di ogni coppia sono basate su una serie di libri dell’autrice Julia Quinn. Ciascuno degli otto libri si concentra su uno degli otto fratelli Bridgerton e sul loro percorso verso l’amore. Mentre lo spettacolo ha seguito la storia di Daphne nella prima stagione come il libro 1, poi quella di Anthony nella stagione 2 per il libro 2, hanno cambiato l’ordine per la stagione 3.

Il terzo libro, Un’offerta da un gentiluomo, è tutto su Benedict Bridgerton. Quindi abbiamo pensato che lo spettacolo avrebbe continuato con la sua tendenza. Ma non è così. Bridgerton la stagione 3 sta saltando avanti al quarto libro, Mister Bridgerton romanticoper concentrarsi sulla storia d’amore di Colin Bridgerton e Penelope Featherington.

Perché la stagione 3 di Bridgerton sta andando avanti?

Naturalmente c’è una ragione per questo cambiamento, e penso che sia una buona ragione. La showrunner Jess Brownell, che ha interpretato il ruolo di Chris Van Dusen, ha parlato a Variety del ragionamento dello show per passare alla storia del quarto libro.

Il motivo principale è che abbiamo acquisito molta familiarità con i personaggi, in particolare Penelope. Abbiamo investito in loro e in chi sono. Aspettare fino alla stagione 4 per raccontare la storia di questa coppia potrebbe sembrare troppo lungo per i fan dello show. In confronto a Polin, non abbiamo visto Benedetto tanto a parte la sua ricerca della sua identità artistica. Adoro Benedict e non vedo l’ora di conoscere la sua storia, ma non mi dispiace aspettare ancora un po’.

Ecco cosa ha detto Brownell a Variety:

Sento che, specialmente nell’ultima stagione, ci sono questi momenti di tensione tra di loro in cui è come se Colin si avvicinasse al punto di rendersi quasi conto che Penelope prova dei sentimenti per lui ma non ci arriva del tutto. Invece di calpestare quella dinamica, volevamo spingerla nella loro stagione. Sembrava davvero il momento perfetto per iniziare.

Mi piace questa mossa e posso capire perché lo show di Netflix ha deciso di seguire questa strada. Sarà anche molto bello vedere Colin finalmente notare Penelope. Soprattutto nella stagione 2, mi ha spezzato il cuore ogni volta che abbiamo visto la sua timida speranza che finalmente la stesse notando, solo per lui non farlo. Penelope merita di meglio!

Anche se questa è una partenza, dobbiamo ricordare che la serie è un adattamento. Molte volte gli spettacoli e i film basati su libri cercano di rimanere il più fedeli possibile all’opera originale, ma un adattamento è un adattamento. Puoi cambiare le cose e alterare trame e storie.. E lo spettacolo in realtà ha già alcuni elementi fin dall’inizio.

Con una svolta sorprendente, alla fine della prima stagione abbiamo appreso che Penelope è la stessa Lady Whistledown. Onestamente pensavo che questo sarebbe stato un mistero della serie, non scoperto nella prima stagione! Nei libri, in realtà non scopriamo che è Pen fino al libro 4 – Mister Bridgerton romantico.

Anche la seconda stagione ha preso una grande deviazione dai libri quando si tratta della storia d’amore di Anthony e Kate. Non c’è stata tutta questa faccenda del fuoco lento, Anthony non è così lontano nel suo corteggiamento con Edwina, e Anthony e Kate finiscono per sposarsi perché sono presi in una posizione compromettente.

State tranquilli, fan di Benedict. Anche se non abbiamo ancora capito la sua storia, il fratello Bridgerton sarà comunque una “parte vitale” della terza stagione.

Bridgerton le stagioni 1 e 2 sono in streaming su Netflix.