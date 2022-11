Più di un anno dopo la premiere della prima stagione, Viale delle lucciole sta tornando per un ultimo round di episodi. Per fortuna, anche se Viale delle lucciole la stagione 2 sarà l’ultima, Netflix ha sovradimensionato la stagione per portare ai fan 16 nuovi episodi. La seconda stagione sarà divisa in due parti, con Viale delle lucciole stagione 2 parte 1 in anteprima questo dicembre su Netflix.

Se hai domande a cui è necessario rispondere in preparazione della seconda parte della stagione 1, ecco lo scoop completo sui nuovi episodi, inclusa la sinossi, un ripasso della prima stagione, nuovi membri del cast e molto altro!

Spiegazione del finale della prima stagione di Firefly Lane

Viale delle lucciole la stagione 1 si è conclusa con diversi enormi cliffhanger, il più grande dei quali è che Tully e Kate hanno avuto un enorme litigio nel 2005 che ha portato allo scioglimento della loro amicizia.

Il finale della prima stagione ha rivelato che Tully ha fatto qualcosa di significativo per tradire Kate, lasciando la loro amicizia spezzata irreparabilmente. Ma sicuramente non può essere la fine delle ragazze di Firefly Lane, giusto? Qualunque cosa sia successa tra loro, sappiamo che è avvenuta nel 2004 o 2005, prima che il padre di Kate, Bud, morisse.

L’altro grande cliffhanger riguarda Johnny. Scopriamo che Johnny era in un’esplosione mentre lavorava come corrispondente di guerra in Iraq. È finito dalla parte sbagliata di uno IED e ora il suo destino è in bilico. Johnny è morto? Lo scopriremo presto. Non è presente nel flashforward dell’episodio al funerale di Bud, ma questo non significa necessariamente nulla dal momento che lui e Kate stavano per divorziare.

Tully si è licenziato L’ora della ragazza dopo che Wilson King ha preso il sopravvento. Il suo matrimonio con Max è stato annullato, ma Tully ha offerto la possibilità di ricominciare da capo se avesse accettato di incontrarla al gazebo. Max non si è mai presentato. A proposito di storie d’amore respinte, Kate e Travis decidono di mettere in pausa la loro relazione e prendere le cose con calma quando Kate dice accidentalmente il nome di Johnny mentre lo bacia. Sembra che Kate provi ancora dei sentimenti per il suo ex marito.

Di cosa tratta Firefly Lane stagione 2 parte 1?

Scopriremo esattamente cosa ha causato la fine dell’amicizia trentennale tra Kate e Tully nella prima parte della seconda stagione. Inoltre, la prossima serie di episodi seguirà Tully mentre cerca di navigare nella vita senza L’ora della ragazzae Kate deve affrontare le conseguenze del viaggio di Johnny in Iraq.

Ecco la sinossi ufficiale per la stagione 2 parte 1, per gentile concessione di Netflix:

Cosa avrebbe potuto porre fine all’affiatata amicizia trentennale di Tully e Kate, le nostre “Firefly Lane Girls Forever?” Impareremo la risposta in questa stagione – ma prima – Kate è alle prese con le dolorose conseguenze dello sfortunato viaggio di Johnny in Iraq, mentre Tully affronta una causa dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la sua carriera dal basso. Questo la porta a cercare risposte su chi è e da dove viene, inclusa una ricerca per trovare il padre che non ha mai incontrato, contro i desideri della sua segreta madre hippie, Cloud. Negli anni ’80, vediamo Kate e Johnny innamorarsi per la prima volta, creando più di un piccolo dramma nella redazione in cui lavorano, mentre la carriera di Tully sale e lei litiga (e flirta!) con l’arrogante giornalista sportivo Danny Diaz. Potrebbe aver incontrato la sua partita, cioè, se riescono a smettere di litigare per cinque minuti. Mentre negli anni ’70, l’adolescente Kate e Tully lottano per mantenere unita la loro amicizia mentre Cloud va in prigione per spaccio di droga e Tully va a vivere con sua nonna, lontano da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano il tumulto del liceo separate, sanno che l’unica cosa di cui hanno veramente bisogno è l’una dell’altra.

Firefly Lane stagione 2 parte 1 cast

Aspettatevi che tutti i protagonisti della prima stagione tornino per la seconda stagione dello show. Dopotutto, non avremmo uno spettacolo senza Katherine Heigl o Sarah Chalke!

Ecco la lista del cast principale:

Katherine Heigl nel ruolo di Tully Hart Ali Skovbye nei panni dell’adolescente Tully

Sarah Chalke nel ruolo di Kate Mularkey

Ben Lawson nel ruolo di Johnny Ryan

Beau Garrett nel ruolo di Cloud

Yael Yurman nel ruolo di Marah Ryan

Chelah Horsdal nel ruolo di Margie

Paul McGillion nel ruolo di Bud

Jason Mckinnon nel ruolo di Sean

Martin Donovan nel ruolo di Wilson King

Kristen Robek nel ruolo di Carol

Oltre ai membri del cast di ritorno, Viale delle lucciole la stagione 2 introdurrà anche diversi nuovi personaggi.

Ignacio Serricchio nel ruolo del giornalista sportivo KPOC Danny Diaz

India de Beaufort nel ruolo della stagista KPOC Charlotte, o “Lottie”

Jolene Purdy nei panni del nuovo agente di Tully, Justine Jordan

Greg Germann come candidato alla carica di governatore Benedict Binswanger

Kyra Leroux nei panni dell’adolescente Tully e della compagna di classe di Kate, Lisa-Karen

Seth Isaac Johnson nei panni dell’adolescente Tully e del compagno di classe di Kate, Eugene

Jamall Johnson nei panni del potenziale nuovo interesse amoroso di Kate, Calvin

Chris McNally nel ruolo dell’insegnante di Kate e Tully, il signor Waverly

Firefly Lane stagione 2 parte 1 è basata su un libro?

Sì! Il primo libro era basato sul romanzo del 2008 Viale delle lucciole e la seconda stagione sembra essere adattata sia dal primo libro che dal seguito del libro, Vola via.

Quanti episodi ci sono in Firefly Lane stagione 2 parte 1?

Ci saranno 16 episodi Viale delle luccioleè la seconda e ultima stagione. Netflix ha diviso la seconda stagione in due parti. La prima parte avrà nove episodie la parte 2 ne avrà sette.

Quando arriva su Netflix la seconda parte della stagione 2 di Firefly Lane? Data e ora di rilascio

Tutti e nove gli episodi usciranno su Venerdì 2 dicembre alle 12:00 PT / 3:00 ET.

Quando arriverà su Netflix la seconda parte della stagione 2 di Firefly Lane?

Non sappiamo esattamente quando arriverà su Netflix l’ultimo lotto di episodi, ma sappiamo che usciranno nel 2023. Le riprese della seconda stagione sono terminate, quindi speriamo di ricevere il prossimo lotto entro la primavera o l’estate.

Ci sarà una stagione 3 di Firefly Lane?

Purtroppo no, non ci sarà un’altra stagione. Netflix ha annunciato che la seconda stagione sarà l’ultima, il che ha senso perché ce ne sono solo due Viale delle lucciole libri.

Firefly Lane stagione 2 parte 1 trailer

Il trailer ufficiale dei nuovi episodi anticipa molto di più in serbo per il nostro duo preferito, Tully e Kate.

Resta sintonizzato per saperne di più Viale delle lucciole notizie e aggiornamenti della seconda stagione da Netflix Life!