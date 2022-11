Ecco lo scoop completo del nuovo spettacolo

Qualche anno fa, la serie di fantascienza tedesca Scuro ha preso d’assalto gli spettatori, affascinando il pubblico di tutto il mondo con la sua abbondanza di colpi di scena. Adesso Scuro i creatori Jantje Friese e Baran bo Odar sono tornati con un nuovo spettacolo di mistero oscuro chiamato 1899.

In anteprima giovedì prossimo, 17 novembre, 1899, promette un’esperienza unica e affascinante che catturerà gli spettatori proprio come il suo predecessore. Netflix ha preso in giro questa nuova serie per un po’ di tempo ormai e i fan sono ansiosi di vedere cosa hanno in serbo Friese e Odar per il loro ultimo viaggio.

Se sei curioso di saperne di più sullo spettacolo e quando potrai iniziare a guardarlo, continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere su 1899 su Netflix.

Di cosa parla 1899 su Netflix?

I creatori di Scuro ci stanno portando un altro spettacolo di “scatola misteriosa” composto da oscuri segreti ed enigmi che collegano un gruppo di diversi passeggeri a bordo di una nave a vapore in viaggio dall’Europa a New York.

Ecco la sinossi ufficiale, per gentile concessione di Netflix:

Gli otto episodi seguono misteriosi eventi durante il viaggio di una nave di immigrati dall’Europa a New York. I passeggeri, tutti di diversa estrazione, sono accomunati dalle speranze per un nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. Quando scoprono una seconda nave alla deriva in mare aperto che era scomparsa da mesi, il loro viaggio prende una svolta inaspettata. Quello che troveranno a bordo trasformerà il loro passaggio verso la terra promessa in un enigma da incubo, collegando ciascuno dei passati dei passeggeri attraverso una rete di segreti.

1899 sul cast di Netflix

Come serie multilingue, 1899 vanta un cast diversificato di personaggi. Ha senso dal momento che la trama ruota attorno a un gruppo di migranti che navigano verso l’America su un piroscafo.

Nelle Badlands l’attrice Emily Beecham interpreta Maura Franklin, una delle protagoniste femminili dello show. È affiancata da Aneurin Barnard, of Il cardellino e Dunkerque fama, e l’attore tedesco Andreas Pietschmann, che è apparso anche in Scuro.

Ecco la lista del cast principale:

Emily Beecham nel ruolo di Maura Franklin

Aneurin Barnard

Andreas Pietschmann nel ruolo di Eyk Larsen

Miguel Bernardeau nel ruolo di Angelo

Maciej Musiał nel ruolo di Olek

Lucas Lynggaard Tønnesen nel ruolo di Krester

Clara Rosager nel ruolo di Tove

Yann Gael nel ruolo di Jérôme

Mathilde Ollivier nel ruolo di Clémence

José Pimentão come Ramiro

Isabella Wei nel ruolo di Ling Yi

Jonas Bloquet nel ruolo di Lucien

Quanti episodi ci sono nel 1899 su Netflix?

Ci sono solo otto episodi nella prima stagione di 1899ma ogni episodio dura quasi un’ora intera o più.

1899 su Netflix è basato su un libro? Il 1899 è basato su una storia vera?

No, 1899 non è basato su un libro. Una storia originale degli sceneggiatori ha ispirato lo spettacolo dei creatori di Dark Jantje Friese e Baran bo Odar.1899 non sembra essere basato su una storia vera.

Data e ora di rilascio del 1899

1899 verrà rilasciato il Giovedì 17 novembre alle 12:00 PT/3:00 ET. Per coloro che vivono al di fuori degli Stati Uniti, suggerisco di consultare la nostra utile guida ai fusi orari per sapere quando la serie uscirà nel paese in cui vivi.

Aggiungere 1899 alla tua watchlist Netflix.

Dove è stato girato 1899 su Netflix?

Nonostante 1899 sembra che sia stato girato sul posto, è stato girato interamente su un palco high-tech.

Durante una chat con Deadline, i creatori Jantje Friese e Baran bo Odar hanno descritto in dettaglio l’incredibile struttura di produzione virtuale all’avanguardia che hanno utilizzato per creare lo spettacolo. Il palco si chiama “Volume” e dispone di oltre 4.500 piedi quadrati di spazio per le riprese. Circondata da uno sfondo a LED che utilizza l’Unreal Engine, la location può simulare sfondi realistici e in movimento che creano l’aspetto di una ripresa all’esterno.

L’uso del volume riduce i tempi di post-produzione perché non è necessario uno schermo verde e le cose possono essere “elaborate nella fotocamera”. È simile alla tecnologia utilizzata dalla Disney Il Mandaloriano.

Se vuoi saperne di più su Volume e sul suo utilizzo nella creazione dello spettacolo, puoi dare un’occhiata a questa featurette dietro le quinte pubblicata all’inizio di quest’anno come parte di Geeked Week.

Come guardare 1899

Avrai bisogno di un account Netflix per guardare 1899, poiché lo spettacolo non sarà disponibile per lo streaming o l’acquisto da nessun’altra parte. Iscriviti qui per un abbonamento se non ne hai già uno.

Ci sarà una stagione 2 del 1899?

Non ci sono ancora conferme che lo show avrà una seconda stagione. Tuttavia, quando i creatori hanno parlato in precedenza con Deadline, hanno affermato di aver immaginato 1899 come uno “spettacolo multistagionale”. Ma dipenderà dal numero di spettatori e dal fatto che Netflix veda un futuro per la serie. Dovremmo scoprirlo entro pochi mesi dalla data della prima dello show.

Rimorchio del 1899

Con oltre 7,7 milioni di visualizzazioni, è chiaro che le persone sono molto entusiaste di vedere cosa succede Scuro i creatori hanno in serbo per le loro nuove serie. Guarda il trailer ufficiale di 1899 sotto.