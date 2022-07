Ecco lo scoop completo dei nuovi episodi

È ora di tornare a Virgin River! Mentre ci avviciniamo alla premiere di fiume vergine stagione 4, i fan si stanno attrezzando per imparare le risposte ad alcune di quelle domande a lungo sobbollenti e i più grandi cliffhanger dallo scioccante finale della stagione 3.

fiume vergine la terza stagione è arrivata su Netflix nel luglio 2021 e ci ha lasciati con il fiato sospeso mentre Mel ha confessato a Jack di essere incinta e non è sicura che sia lui il padre. Che cosa?! Altrove, il destino di Hope era in bilico e Brady si è preso la colpa per aver sparato a Jack. C’è così tanto da districare.

Ecco tutti i dettagli che devi sapere prima di immergerti nella quarta stagione del dramma romantico di successo di Netflix fiume vergine, incluso un aggiornamento, la sinossi, il cast e altro ancora!

Riepilogo della terza stagione di Virgin River

Quando abbiamo lasciato Mel e Jack l’ultima volta fiume vergine stagione 3, Jack aveva programmato di fare la proposta di matrimonio a Mel. Tuttavia, aveva alcune informazioni importanti da condividere con lui: è incinta! Non solo è incinta, ma il bambino potrebbe non essere suo.

Vedete, mentre faceva visita a sua sorella nella sua vecchia casa di Los Angeles, Mel decise di usare gli embrioni che condivideva con il suo defunto marito Mark per un ciclo di fecondazione in vitro. Apparentemente, la procedura ha avuto successo, ma di certo non posso esserne sicuro vista la vicinanza della sua relazione con Jack.

fiume vergine Il finale della terza stagione ha anche trovato Hope in coma dopo aver avuto un incidente d’auto mentre tornava a casa dalla Carolina del Sud per il funerale di Lilly. Ma il destino di Hope è stato rivelato prima della stagione 4. Un’altra cosa importante che stiamo aspettando di vedere è chi ha davvero sparato a Jack perché potrebbe non essere Brady.

Di cosa parla la stagione 4 di Virgin River?

Sapendo dove finisce la terza stagione con così tante domande, possiamo supporre cosa accadrà nella quarta stagione. Ma Netflix ha rivelato esattamente cosa accadrà in questa stagione, con le prese in giro di un nuovo dottore e il ritorno di un personaggio tanto atteso.

Dai un’occhiata alla sinossi ufficiale della stagione 4 tramite Netflix:

Nonostante non sappia se il suo bambino appartenga al marito defunto, Mark o Jack, Mel inizia la quarta stagione con un senso di ottimismo. Per anni desiderava diventare madre e il suo sogno è un passo più vicino alla realtà. Mentre Jack è solidale ed entusiasta, la questione della paternità continua a tormentarlo. A complicare le cose c’è l’arrivo di un nuovo affascinante dottore, che è sul mercato per creare una famiglia tutta sua. Hope sta ancora guarendo dal suo incidente d’auto e gli effetti psicologici persistenti della sua lesione cerebrale avranno profonde conseguenze sia per lei che per Doc. Brie, intenta a dimostrare l’innocenza dell’uomo che ama, si ritrova inaspettatamente in una relazione più stretta con Mike e un passo più vicino alla violenta rete criminale di Calvin. Anche se Preacher crea una nuova connessione romantica, non può fare a meno di sperare di ritrovarsi con Christopher e Paige.

Il cast della quarta stagione di Virgin River

Tutti i membri del cast principale della serie stanno tornando e ci sono anche alcuni nuovi arrivati ​​che sono stati aggiunti al cast principale. Ecco il cast della quarta stagione:

Alexandra Breckenridge nel ruolo di Mel Monroe

Martin Henderson nel ruolo di Jack Sheridan

Colin Lawrence nel ruolo del predicatore Middleton

Lauren Hammersley nel ruolo di Charmaine Roberts

Annette O’Toole nel ruolo di Hope McCrea

Tim Matheson nel ruolo di Vernon “Doc” Mullins

Benjamin Hollingsworth nel ruolo di Brady

Grayson Gurnsey nel ruolo di Ricky

Sarah Dugdale come Lizzie

Zibby Allen nel ruolo di Brie Sheridan

Marco Grazzini nel ruolo di Mike Valenzuela

Kai Bradbury nel ruolo di Denny Cutler

Mark Ghanimè nel ruolo di Cameron Hayek

Annette O’Toole tornerà per la stagione 4 di Virgin River?

Sì! Dopo aver avuto poche apparizioni in fiume vergine stagione 3, Annette O’Toole tornerà nella stagione 4 a tempo pieno. Anche se Hope è quasi morta alla fine della stagione precedente, il futuro di O’Toole con la serie è stato confermato all’inizio del 2022.

Preparati per più speranza nella stagione 4! Non sarà una strada facile da percorrere mentre inizia a guarire e si riprende per le sue lesioni cerebrali.

Chi sono i nuovi personaggi della quarta stagione di Virgin River?

Come anticipato alla fine della terza stagione, Kai Bradbury si unisce al cast nei panni di Denny, il nipote scomparso di Doc. La nuova stagione spiegherà sicuramente chi è Denny e perché è arrivato a Virgin River per entrare in contatto con Doc. Non vediamo l’ora di vedere come lui e Doc si legheranno!

Un altro nuovo personaggio aggiunto al cast principale per la stagione 4 è il dottor Cameron Hayek. È un nuovo medico presso lo studio di Doc e Mel, che si unisce al team per aiutare e raccogliere parte del lavoro di Doc. Potrebbe anche avere occhi per Mel, il che scuoterà alcune dinamiche.

Dove si svolge Virgin River?

La serie si svolge nella cittadina immaginaria del titolo, ambientata nel nord della California. Anche se non puoi effettivamente visitare il vero Virgin River, in California, puoi trovare le bellissime location delle riprese in tutta Vancouver, nella Columbia Britannica in Canada.

Di quanti episodi è la quarta stagione di Virgin River?

Tutte e tre le stagioni in corso di fiume vergine contengono 10 episodi, ma Netflix ha dato alla serie due episodi extra per la stagione 4. Quando arriverà la nuova stagione, i fan saranno entusiasti di trovare 12 episodi nella loro lista di controllo.

Dovremo aspettare e vedere se l’ordine di 12 episodi per fiume vergine la stagione 4 è la nuova norma o se la serie torna a 10 episodi per fiume vergine stagione 5.

Quando esce la stagione 4 di Virgin River?

fiume vergine la stagione 4 verrà rilasciata su Netflix mercoledì 20 luglio. Tutti i 12 episodi della nuova stagione verranno rilasciati alle 00:00 PT e alle 3:00 ET. Per dare un’occhiata più da vicino a quando esce la stagione 4 nel tuo fuso orario, consulta la nostra pratica guida agli orari di uscita di Netflix nel mondo.

Come guardare Virgin River stagione 4

Se non sei un abbonato Netflix, ti starai chiedendo se c’è un altro modo per guardare fiume vergine. Sfortunatamente, non c’è alternativa alla visione della serie poiché è un originale Netflix. Assicurati di creare un account prima o il 20 luglio proprio qui.

Il trailer della quarta stagione di Virgin River

Prima dell’uscita degli ultimi episodi, Netflix ha dato ai fan una prima occhiata alla nuova stagione con il trailer della quarta stagione. La clip avanzata mostra in anteprima cosa accadrà per Mel e Jack sulla strada per diventare genitori e offre una prima occhiata al nuovo dottore in città.

Guarda il trailer nel video qui sotto:

La quinta stagione di Virgin River è in arrivo?

Sì! Dopo l’uscita della stagione 3, Netflix ha dato fiume vergine un rinnovo di due stagioni, che ha assicurato che la serie sarebbe tornata sia per la stagione 4 che per la stagione 5.

fiume vergine Le riprese della stagione 5 inizieranno nell’estate 2022 per un rilascio nel 2023. Resta sintonizzato per ulteriori informazioni fiume vergine notizie, aggiornamenti e spoiler da Netflix Life!

