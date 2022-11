Ecco lo scoop completo degli episodi finali

Dopo oltre due anni di attesa, Jen e Judy sono quasi tornate per il terzo e ultimo giro dell’acclamata serie di commedie oscure di Netflix Morto per me. L’ultimo lotto di episodi arriva tra una settimana e non vediamo l’ora di vedere come finisce questa storia per il nostro duo preferito.

Presentato in anteprima a maggio 2019, è stata una lunga strada per lo spettacolo nonostante fosse composto solo da tre stagioni. La pandemia ha portato a un significativo ritardo tra le stagioni 2 e 3, e poi la star Christina Applegate ha reso pubblica la sua diagnosi di sclerosi multipla durante le riprese della stagione 3.

Le riprese sono state sospese per un po’ per il bene di Applegate mentre si adattava alla vita con la SM. Ha parlato pubblicamente di come ora usi regolarmente un bastone da passeggio. Tuttavia, Applegate era determinata a portare a termine lo spettacolo e finire alla grande, quindi alla fine è tornata per completare il progetto.

Se hai domande o dubbi sulla nuova stagione, li affrontiamo di seguito! Ecco tutto ciò che devi sapere Morto per me stagione 3.

Spiegazione del finale della seconda stagione di Dead to Me

Avvertimento: Spoiler prima di Morto per me stagione 2

La fine di Morto per me la stagione 2 è stata piuttosto intensa e, dato che è andata in onda più di due anni fa, è comprensibile che molti fan abbiano bisogno di un aggiornamento su quello che è successo.

Nella seconda stagione, Jen ha nascosto un grande segreto, mettendola in una posizione simile a Judy nella prima stagione. Jen ha ucciso Steve e, sebbene Judy credesse di averlo fatto per legittima difesa, apprendiamo che Steve non ha attaccato fisicamente Jen. Jen ha agito d’impulso quando lo ha ucciso perché aveva minacciato (verbalmente) lei e la sua famiglia.

Stanca di essere appesantita dal senso di colpa e di non voler mettere la sua famiglia in ulteriore pericolo, Jen lascia diverse lettere in un kit di “emergenza” per i suoi figli e Judy. Ha intenzione di lasciarli alle cure di Judy mentre si prepara a consegnarsi alla polizia. Jen va dal detective Perez e le dice cosa è successo. Porta Perez nel bosco, dove lei e Judy hanno precedentemente seppellito il corpo di Steve, ma non riesce a trovare la sua tomba.

Sorprendentemente, Perez è abbastanza comprensivo sull’intera faccenda. Lascia che Jen la faccia franca e le dice che non hanno mai bisogno di parlare di ciò che non hanno trovato di nuovo nei boschi.

Quando Jen torna a casa, Judy ei suoi figli sono scioccati nel vederla lì poiché hanno l’impressione che non sarebbe tornata. Charlie aveva già letto il biglietto che Jen gli ha lasciato, quindi sarà interessante vedere la sua reazione nella nuova stagione.

Più tardi, Perez porta a Judy il dipinto che stava cercando e scopriamo che è pieno di soldi, probabilmente da quando Steve lavorava per la mafia greca.

Sembra che lo spettacolo avrà un lieto fine. Jen e Judy usano i soldi per ripagare Lorna, quindi non hanno più il suo fiato sul collo e comprano persino una macchina nuova a Charlie. Ma mentre lo guidano a casa, vengono colpiti da un Ben ubriaco, che ha appena appreso che suo fratello è morto.

Di cosa parla Dead to Me stagione 3?

La terza stagione seguirà i folli colpi di scena presentati alla fine della seconda stagione, in particolare all’indomani dell’incidente automobilistico.

Ecco la sinossi ufficiale, per gentile concessione di Netflix:

Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini) tornano, pronte a rischiare la vita un’ultima volta per un’amicizia al di sopra della legge. All’indomani dell’ennesimo mordi e fuggi, entrambe le donne ricevono notizie scioccanti. Quando l’FBI prende in carico il caso dell’omicidio di Steve, Jen deve affrontare le terribili conseguenze del suicidio e il detective Perez (Diana Maria Riva) lotta per nascondere la propria complicità. Nel frattempo, Judy affronta la propria crisi esistenziale quando la sua vita è minacciata da una forza inaspettata del suo passato e Ben (James Marsden) lotta con i suoi demoni più oscuri. In questa stagione, il futuro di nessuno è garantito. Jen e Judy riusciranno a farla franca? E possono salvarsi a vicenda? Dalla creatrice vincitrice di un Emmy Award Liz Feldman, l’ultima stagione di DEAD TO ME offre colpi di scena scioccanti, svolte inaspettate e il tipo di risate che puoi condividere solo con il tuo migliore amico.

Dead to Me stagione 3 cast

Sarebbe strano entrare nella terza e ultima stagione di Morto per me senza Jen o Judy, quindi siamo grati che entrambe le protagoniste torneranno negli ultimi dieci episodi. È un merito della forza e della resilienza di Christina Applegate che si è mobilitata per realizzare la terza stagione. Ringrazia il supporto della sua co-protagonista Linda Cardellini e della troupe per averla aiutata ad arrivarci.

Oltre ad Applegate e Cardellini, tornerà anche James Marsden, anche se non è chiaro quale sarà il ruolo che avrà, visto come si è conclusa la seconda stagione. Vedremo anche altri figli di Jen nella terza stagione.

Di seguito abbiamo elencato tutti i membri del cast confermati per il ritorno:

Christina Applegate nel ruolo di Jen Harding

Linda Cardellini nel ruolo di Judy Hale

James Marsden nel ruolo di Ben Wood

Sam McCarthy nel ruolo di Charlie Harding

Luke Roessler nel ruolo di Henry Harding

Max Jenkins nel ruolo di Christopher Doyle

Diana-Maria Riva nel ruolo della detective Ana Perez

Brandon Scott nel ruolo del detective Nick Prager

Valerie Mahaffey nel ruolo di Lorna Harding

Natalie Morales nel ruolo di Michelle

Marc Evan Jackson nel ruolo di Jeff

Per quanto riguarda i nuovi membri del cast, sappiamo che Garret Dillahunt si è unito allo show per la terza stagione come un talentuoso agente dell’FBI di nome Glenn Moranis. Moranis intende andare a fondo dell’omicidio di Steve, che potrebbe creare problemi per Jen e Judy. L’arrivo di Dillahunt nello show è emozionante anche perché lo riunisce a Cardellini dopo che i due hanno recitato insieme in E.R.

Quanti episodi ci sono in Dead to Me stagione 3?

Netflix ha ordinato dieci episodi per l’ultima stagione di Morto per me. Anche le prime due stagioni consistevano in dieci episodi ciascuna, quindi ci saranno 30 episodi in tutto alla fine dello spettacolo.

Quando arriva Dead to Me stagione 3 su Netflix? Data e ora di rilascio

Morto per me la stagione 3 debutterà su Netflix questo Giovedì 17 novembre. Sono trascorsi più di due anni dalla premiere della seconda stagione, ma dato tutto ciò che è successo dietro le quinte da quel momento, siamo semplicemente felici che lo spettacolo stia tornando.

Come tutte le uscite di Netflix, Morto per me la stagione 3 andrà avanti 17 novembre alle 00:00 PT o alle 3:00 ET. Se vivi al di fuori degli Stati Uniti, puoi consultare la nostra utile guida che mostra gli orari di rilascio di Netflix in base ai fusi orari.

Come guardare Dead to Me stagione 3

Avrai bisogno di un abbonamento Netflix per guardare la terza e ultima stagione di questa commedia oscura. Il programma non è disponibile per la visione o l’acquisto al di fuori di Netflix. Iscriviti qui per un abbonamento se non ne hai già uno.

Trailer della terza stagione di Dead to Me

Netflix ha rilasciato il trailer dello show, dandoci uno sguardo alle nostre due donne preferite! Il trailer mostra che Jen ha ricevuto il peso maggiore del danno nell’incidente d’auto mentre indossava un tutore per il collo in ospedale. Darai anche un’occhiata al nuovo personaggio di Dillahunt e al ritorno di altri membri del cast di supporto.

Guarda il trailer ufficiale qui sotto:

Ci sarà una stagione 4 di Dead to Me?

Sfortunatamente, non ci sarà una quarta stagione di Morto per me. In precedenza era stato annunciato che la terza stagione sarebbe stata l’ultima. Sembra che la creatrice Liz Feldman stesse pianificando solo tre stagioni, e sembra che quella sia stata la decisione migliore per tutte le persone coinvolte. Ma siamo grati che la serie stia uscendo in buoni rapporti, quindi almeno avremo un finale vero e proprio!

Resta sintonizzato per saperne di più Morto per me notizie e aggiornamenti sulla stagione 3 da Netflix Life! Aggiungi lo spettacolo alla tua watchlist Netflix proprio qui.