Ecco il riepilogo più semplice della prima stagione di “Russian Doll” prima dell’arrivo della seconda stagione su Netflix

Spesso ci imbattiamo in spettacoli e film che parlano di fare i conti con il proprio passato. Che si tratti di errori commessi a se stessi o di incidenti sfortunati in cui una persona potrebbe trovarsi, quasi tutti hanno una lista di controllo mentale delle cose che vorrebbero aver fatto in modo diverso. Bene, per Nadia e Alan, questi rimpianti si sono manifestati in un ciclo non avrebbero mai visto arrivare. Ma, tra il tempo e gli anelli temporali, l’originale Netflix crea confusione. Quindi, ecco il riepilogo più semplice possibile Bambola russa stagione 1.

Bambola russa riassunto della prima stagione: l’inizio del cerchio

Ciò che la maggior parte dei fan potrebbe ricordare della serie Netflix è l’essenza dello spettacolo. Come molte altre serie e film su loop temporali che abbiamo visto sugli schermi in precedenza, Bambola russa presenta un personaggio che deve rivivere la stessa notte che finisce con la sua morte. Ogni notte, Nadia, un’ingegnere del software, segue il tipo di ciclo che attraversano i personaggi del videogioco che ha creato. Si sveglia e vive la notte solo per trovare la morte quando arriva il sole. E poi si sveglia di nuovo incolume.

Tutto questo sembra cambiare leggermente quando Nadia incontra un uomo di nome Alan. Sebbene molto diversi, i due si trovano in una situazione simile di passare attraverso i cicli. Si rendono conto che per liberarsi, hanno bisogno di affrontare i loro traumi passati. I due devono correggere i loro errori iniziali. Per Alan, si tratta di assumersi la responsabilità della propria disperazione e venire a patti con esso piuttosto che incolpare gli altri. Per quanto riguarda Nadia, si tratta di scavare nel passato che circonda la morte di sua madre e il danno che le ha inflitto.

Come è finita la stagione?

Proprio mentre si liberano e i fan si aspettano che lo spettacolo finisca lentamente, Netflix Original prende una svolta. Nadia trova Alan sull’orlo del suicidio. Alan, d’altra parte, incontra Nadia quando stava per morire per la prima volta. Entrambi stanno incontrando versioni precedenti l’uno dell’altro. Anche se difficile, questa volta devono aiutare l’altro a superare i rispettivi traumi.

Lo spettacolo avrà 3 stagioni. Nella prossima stagione di Bambola russavedremo come si comportano Nadia e Alan andando avanti e forse anche vedere nel passato.

Ora che sei arrivato alla fine di Bambola russa riassunto stagione 1, ecco il tuo spunto per prepararti alla stagione 2 che apparirà sugli schermi di Netflix su 20 aprile 2022.

