Ecco il piccolo Tommy Shelby che non puoi non vedere, Cillian Murphy merita una risata sulla modifica di questo fan

Non è sbalorditivo? I fan trovano sempre un nuovo modo per mostrare il loro interesse o entusiasmo verso i loro programmi preferiti. E non si tratta solo delle loro reazioni, ma della creatività che mettono nelle cose. Sappiamo tutti quanto follemente gli spettatori siano innamorati di questo Steven King dramma criminale. Peaky Blinders è stata una delle cose più feroci che i fan hanno dovuto vedere sei stagioni in televisione. Quando potresti esserti imbattuto in innumerevoli modifiche e teorie dei fan, nessuno di loro si è avvicinato a questa esilarante modifica dei fan che abbiamo trovato su Reddit perché questo lascerebbe anche Cillian Murphy rotola dalle risate se lo vede.

Questa fan art sta aprendo le porte a Cillian Murphy appena immaginato in Peaky Blinders

I fan potrebbero aver visto Tommy Shelby, alias Cillian Murphy, cavalcare il suo amato cavallo diverse volte. Sembrava un vero re che andava verso la sua vittoria sulle strade di Birmingham, in Inghilterra. Ma hai mai immaginato una versione molto più giovane di Murphy in sella? O come sarebbe seduto su un cavallo? No! Bene, c’è un fan la cui immaginazione è andata oltre il tempo e ha dipinto l’attore nel modo più divertente che si possa pensare.

Una recente foto condivisa da un utente di Reddit ha fatto scoppiare a ridere i fan mentre il fan ha realizzato una foto dello spettacolo e ha aggiunto il volto di Cillian Murphy. Mentre il suo corpo era di circa un Bambino di 5 anni e l’ha sottotitolato “Piccolo Tommy.” Certamente, questa foto ha dato aria a numerose fantasie sul personaggio di Thomas. Come che tipo di ragazzo sarebbe stato, e aveva la stessa freddezza di adesso. Dai un’occhiata alla foto appuntata qui sotto!

Hai immaginato come sarebbe incontrare il piccolo gangster di Birmingham?

Il momento in cui pensiamo a Tommy da Peaky Blindersè tutta una questione sua occhi penetranti e la sua personalità alfa. Poiché lo abbiamo sempre visto come un’incarnazione di fiducia e pura ferocia, il suo ritratto di un uomo traumatizzato e maturo non ci fa mai pensare che possa essere un bambino, innocente e spensierato.

Tuttavia, è quasi impossibile portare un uomo all’innocenza quando è stato calpestato per tutta la vita. Era un veterano di guerra allevato dagli zingari e ora un politico e delinquente dal piede forte. Thomas era un uomo di grande impatto la cui presenza in una stanza non può essere evitata. Pertanto, sarebbe stato adorabile con un vestito minuscolo e un berretto che comandava in giro. Non conosciamo però nessuno che abbia paura di lui in versione piccola ma ne sia assolutamente ammaliato!

