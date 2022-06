Ecco dove trovare la maglia dell’Hellfire Club della stagione 4 di Stranger Things

Cose più strane la stagione 4, parte 1, è ora disponibile su Netflix e ha battuto il record di spettatori del weekend di debutto della piattaforma con 286,79 milioni di ore già trasmesse in streaming. Se sei una di quelle persone che hanno finito di abbuffarsi per l’intera stagione di sette episodi, probabilmente hai anche pensato di unirti a un Dungeon & Dragons gruppi come i personaggi Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) e Mike Wheeler (Finn Wolfhard). Ora che i ragazzi sono tutti al liceo, hanno trovato una nuova folla con cui giocare al famigerato Hellfire Club della Hawkins High School, guidato da Eddie Munson (interpretato da Joseph Quinn). Ora puoi unirti alla loro ultima campagna e alla festa stessa con la tua maglietta dell’Hellfire Club.

Sebbene alcuni altri personaggi nello show cerchino di demonizzare l’Hellfire Club come un culto satanico che cerca di conquistare Hawkins, in verità, i fan sanno che è solo un gruppo di amici che giocano a un gioco di ruolo fantasy. Ora puoi diventare un membro del club indossando una tua maglietta dell’Hellfire Club, ora disponibile su Amazon e Hot Topic di Our Universe.

La maglia è un top in stile raglan, il che significa che le braccia e il colletto sono di un colore e realizzati con lo stesso pezzo di tessuto, mentre il davanti e il dietro sono di un altro colore. Questo materiale continuo consente una gamma più ampia di movimento ed è per questo che questa maglia viene utilizzata comunemente con i giocatori di baseball. Per questa versione in cotone, le maniche a tre quarti sono nere, mentre il resto è bianco. Inoltre, la parte anteriore presenta il logo Hellfire Club, incluso Dungeon & Dragons simboli come un diavolo cornuto, una spada fiammeggiante, una mazza e due dadi di selvaggina.

Vai su Amazon o Hot Topic per dare un’occhiata a questa maglietta dell’Hellfire Club mentre la guardi di nuovo Cose più strane stagione 4 parte 1 o attendi fino all’arrivo della parte 2 su Netflix il 1 luglio. Inoltre, se ti piace il nuovo cappello da baseball “Thinking Cap” di Dustin, puoi ottenere una replica per te.

Questo post contiene link di affiliazione, in cui potremmo ricevere una percentuale di qualsiasi vendita effettuata dai link in questa pagina. Prezzi e disponibilità accurati al momento della pubblicazione.