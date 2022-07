Ecco cosa non sai di Aidan Gallagher, la star rivoluzionaria di “The Umbrella Academy” AKA Numero 5

Aidan Gallagher potrebbe essere meglio conosciuto come Five: Il sarcastico fratello del supereroe di The Umbrella Academy di Netflix, ma ha avuto una lunga carriera. Il giovane attore ha onorato i nostri schermi dal 2013. I fan lo adorano per i suoi ritorni ansiosi e sarcastici nello show di supereroi, ma lo sapevi che è anche un cantautore? Oltre a salvare il mondo dal giorno del giudizio, ecco altri fatti interessanti sul giovane attore.

Aiden Gallagher è un fan dei fumetti originali

Aiden è un fan confessato dei fumetti originali. È interessante notare che non sapeva che Gerard Way, il creatore di The Umbrella Academy, era anche il protagonista della band My Chemical Romance. A quanto pare, è un fan di entrambi.

Ha un patrimonio netto di $ 2 milioni

L’attore è un milionario a soli 18 anni! Il suo ruolo in The Umbrella Academy gli è valso un patrimonio netto di $ 2 milioni!

È un ambasciatore di buona volontà

L’attore è appassionato di cambiamento climatico e ha parlato attivamente contro gli effetti negativi del cambiamento climatico. Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ha riconosciuto il suo contributo e lo ha firmato come Goodwill Ambassador a soli 14 anni. È anche un vegano orgoglioso e promuove attivamente il veganismo.

Il 18enne sa suonare il pianoforte

L’attore si dedica anche alla musica. Ha imparato il pianoforte a 10 anni e gli piace suonare la chitarra. Il cantautore è anche un fan di Nirvana, Peak Jam, Diplo, Finneas e U2. Ama suonare la chitarra in bagno.

Era una star di Nickelodeon

Aidan Gallagher era una star di Nickelodeon, avendo recitato in Nicky, Ricky, Dicky e Dawn. È stato anche nominato per il suo ruolo per il Kids’ Choice Award nel 2016 ed è stato il secondo classificato per Favorite Male TV Star nel 2017. Ma anche prima, è apparso in La famiglia moderna nel 2013.

Polemica su Twitter

Il giovane attore si è ritrovato vittima del trolling quando i suoi odiatori hanno pubblicato falsi screenshot del suo atteggiamento irriverente nei confronti della salute mentale. Infine, ha anche litigato su Twitter con l’attore Andi Mack Joshua Rush per la battuta insensibile di Rush.

Sei un fan di Aidan Gallagher? Conoscevi questi fatti su di lui?

