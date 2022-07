Ecco come Sadie Sink, Millie Bobby Brown e altri hanno reagito alle loro scene epiche di “Stranger Things” 4

Sono passati sei lunghi anni da quando Netflix ci ha presentato per la prima volta il mondo di Cose più strane. La township di Hawkins è quasi diventata la nostra casa. Siamo letteralmente cresciuti con i nerd di Hawkins e abbiamo visto il cast salire di livello ad ogni nuova stagione. Abbiamo celebrato le loro vittorie e abbiamo protestato ogni volta che hanno deluso il nostro personaggio preferito. Anche gli attori hanno formato un legame così forte dentro e fuori lo schermo che probabilmente ora sono inseparabili. E l’ultima stagione è stata un tale successo che ha quasi fatto schiantare lo stesso gigante dello streaming.

Inoltre, dopo la penultima stagione di questa serie gore, ha effettivamente ottenuto un trionfo nel marketing. È un fenomeno della cultura pop che si sente ancora degno di discussione. E i fan lo hanno fatto in un modo piuttosto divertente. Non hanno lasciato alcun argomento intatto e hanno partecipato attivamente ai colloqui in tutto il mondo. Il cast aggiunge anche divertimento di tanto in tanto apparendo in varie interviste e lasciando anche piccoli suggerimenti. Ora sappiamo come hanno reagito i fan dopo aver visto Cose sconosciute 4. Ma vi siete mai chiesti come avrebbe reagito il nostro cast preferito guardando la propria scena?

Netflix ha recentemente caricato un video del cast di Stranger Things sul set

In precedenza abbiamo avuto la possibilità di intraprendere il viaggio dei personaggi per tutta la serie con gli attori che interpretavano i ruoli stessi. Abbiamo anche avuto modo di conoscere alcune delle migliori scene di Cose più strane sono stati improvvisati sul posto. Ma abbiamo avuto una piccola possibilità di vederli sul set. Di recente, Netflix ci ha concesso il privilegio. Il servizio di streaming ha twittato un video che mostra come i bambini hanno reagito mentre guardavano le proprie scene. È divertente guardarli mentre si guardano sullo schermo.

Stranger Things sul set: Sadie, Caleb e Joe guardano Max levitare per la prima volta pic.twitter.com/Ya57OvfELm — Netflix (@netflix) 15 luglio 2022

Apparentemente, quando Sadie Sink guarda Max levitare nel Caro Billy episodio, lei lo capisce “eeeehh” sensazione. Mentre altri affermano che è una scena incredibile. Inoltre, Undici alias Millie Bobby Brown ride delle sue stesse scene nel modo più adorabile di sempre. Ma la cosa materiale meme più esilarante da guardare è Vecna ​​che fissa Vecna ​​sullo schermo! Il video di 46 secondi è stato caricato il 15 luglio 2022 e fino ad ora ha ottenuto oltre 13.000 Mi piace.

LEGGI ANCHE: I fan chiedono uno spin-off Cobra Kai Esque per Stranger Things con QUESTO personaggio al centro di tutto

Ti è piaciuto guardare il cast sul set? Commenta in basso.

Il post Ecco come Sadie Sink, Millie Bobby Brown e altri hanno reagito alle loro scene epiche di “Stranger Things” 4 è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.