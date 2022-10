Ecco come Jamie Camil si è preparato a indossare l’avatar di Ranchera Legend per il documentario di Netflix

La musica popolare è uno stile di vita! Unisce tutte le emozioni umane e ha un modo per riportare le nostre menti al ricco patrimonio della nostra cultura. Come molte altre regioni, anche il Messico ha la sua parte di tale folclore e artista musicale su cui suonare le trombe. E sembra che Netflix stia rafforzando ancora una volta la sua strategia di crescita internazionale. Con Jaime Camil nei panni di Vicente Fernández, il re della musica messicana Ranchera, la nuovissima Telenovela spagnola è qui per raccontarti una bellissima storia di vita.

Con una carriera che dura da oltre 40 decenni come il più grande cantante di El Pais, la sua vita sarebbe stata sicuramente una gioia colorata. Mentre molti potrebbero essersi stressati per interpretare il leggendario cantante messicano nella serie e potrebbero aggiungerlo a un fallimento, il Giovanna la Vergine figura comica l’ha accettata come solo un’altra esperienza di recitazione. “Devi affrontarlo come solo un altro concerto di recitazione”, ha detto a Tabellone nella loro intervista telefonica.

Jaime Camil ha avuto un’esperienza emozionante lavorando sul set di El Rey, Vicente Fernández

Ritrarre il 9 volte vincitore del Latin Grammy Award con tutta la sua vivacità in diverse fasi del tempo sarebbe stato difficile. Ma l’attore e cantante 49enne apparentemente ha affrontato il suo ruolo da titolare in El Rey, Vicente Fernández in modo piuttosto incoraggiante. Ha sostanzialmente informato l’intervistatore che recita da oltre 27 anni. Secondo lui l’eccitazione, la voglia di essere sul set è sempre lì ma “invece di avere paura del palcoscenico e scappare, lo elabori come, ‘Wow, che emozione, quanto sarà bello farlo.'”

Inoltre, Camil, che trova il defunto attore molto onorevole, l’uomo di parola e qualcuno con cui può identificarsi, ha dovuto mettere su dei pesi laterali e crescere i baffi per far lievitare completamente nel ruolo. La sfida più importante durante il viaggio per ritrarre la defunta icona culturale è stata quella di eseguire 14 dei suoi 20 inni della serie il più vicino possibile alle note di Fernández.

In particolare, “Chente” ha prodotto oltre 100 album, contribuendo a quasi 30 film. Vendendo oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo, è stato anche l’artista messicano più venduto di tutti i tempi.

Vicente Fernández era per la musica mariachi quello che Elvis Presley era per il rock ‘n’ roll”, Jaime Camil ha detto della tarda leggenda messicana. Sei d’accordo con lui? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Se non hai ancora visto la serie di 36 episodi, sai esattamente dove trovarla!

