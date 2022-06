Ecco come è morto Ben Hargreeves in The Umbrella Academy

**Attenzione – Spoiler avanti per The Umbrella Academy**

In vista del previsto ritorno di L’Accademia degli Ombrellii fan saranno fin troppo consapevoli del fatto che Justin H. Min tornerà nei panni di Ben Hargreeves, nonostante i precedenti eventi della seconda stagione.

Ricapitoliamo come Ben è morto due volte nella stagione 2, spieghiamo come si inserisce nella narrativa della stagione 3 e forniamo una guida agli episodi della prossima stagione.

Creato e sviluppato da Steve Blackman e Jeremy Slater per Netflix e basato sull’omonima serie di fumetti di Gerard Way, Gabriel Bá e Dark Horse Comics, L’Accademia degli Ombrelli è interpretato da Elliot Page, Aidan Gallagher, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Tom Hopper e altri in una serie di supereroi che viaggia nel tempo su una famiglia disfunzionale, che ha il mistero del padre morto e un’apocalisse da affrontare.

Come è morto Ben?

Per la maggior parte del materiale originale e della prima stagione dell’adattamento, la morte di Ben Hargreeves è stata un mistero da risolvere per gli spettatori.

Durante la stagione 2, viene rivelato attraverso dei flashback che Ben (Numero 6) è morto in una delle prime missioni della famiglia come accademia, e sono ancora sconvolti dal fatto che non sono riusciti a salvarlo.

“Nonostante anni di addestramento e settimane di preparazione, hai permesso al Numero Sei di morire in questa missione”, dice il padre del gruppo Reginald Hargreeves al funerale di Ben.

La seconda stagione ha anche offerto uno sguardo al fantasma di Ben, quando si è presentato per salvare il fratello Viktor. Questo incontro ha esaurito l’energia di Ben come fantasma, facendolo svanire alla fine, servendo al personaggio due morti, in un certo senso.

Ben Hargreeves ritorna per la terza stagione

Come per magia, Justin H. Min è tornato a interpretare di nuovo Ben Hargreeves per la terza stagione dello show, anche se in una versione diversa del personaggio.

Dopo essere tornata ai giorni nostri nella seconda stagione, la famiglia è scioccata nel trovare un’altra famiglia, la Sparrow Academy, che vive nella loro casa, incluso Ben Hargreeves.

Parlando con EW, Justin H. Min ha spiegato come pensava che passasse il tempo L’Accademia degli Ombrelli era finita dopo la stagione 2 e ha proceduto a distribuire biglietti di ringraziamento all’equipaggio:

“Quello è stato un giorno molto emozionante per me perché ho pensato che fosse il mio ultimo giorno sul set. Ero in una foschia completa. Ricordo di essere andato dalle persone che si occupavano di parrucchieri e truccatori e di essermi detto “grazie mille per essere stato con me in questo viaggio”. Ho dato loro dei biglietti di ringraziamento!”

Il conteggio degli episodi della terza stagione di The Umbrella Academy

L’Accademia degli Ombrelli La stagione 3 sarà composta da 10 episodi, in linea con le due precedenti stagioni, e ogni puntata durerà tra i 40 e i 60 minuti.

Tutti i 10 episodi della terza stagione dovrebbero essere pubblicati contemporaneamente mercoledì 22 giugno 2022.

Di seguito, abbiamo incluso un elenco dei titoli degli episodi per aiutarti a navigare nel tuo binge-watch:

Episodio 1: Incontra la famiglia

Episodio 2: Il gomitolo di spago più grande del mondo

Episodio 3: Tasca piena di fulmini

Episodio 4: Kugelblitz

Episodio 5: Taglio più gentile

Episodio 6: Calendula

Episodio 7: Auf Wiedersehen

Episodio 8: Matrimonio alla fine del mondo

Episodio 9: Sei campane

Episodio 10: Oblio

La stagione 3 di The Umbrella Academy arriva il 22 giugno 2022 su Netflix.

