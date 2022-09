‘Eccezione’ anime Netflix: in arrivo a ottobre 2022 e ciò che sappiamo finora

Presentato alla Geeked Week nel 2021, abbiamo aspettato più di un anno per saperne di più sull’emozionante anime di fantascienza horror di Otsuichi, Eccezione. Le prime immagini sono state rivelate da Netflix durante la Geeked Week 2022 e ora abbiamo appreso che l’anime uscirà su Netflix nell’ottobre 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora Eccezione stagione 1 su Netflix.

Eccezione è un’imminente serie di fantascienza horror d’animazione originale Netflix giapponese creata da Otsuichi, il pluripremiato romanziere di Goth e ZOO.

In particolare, i personaggi di Eccezione sono stati progettati dal leggendario artista giapponese Yoshitaka Amano, l’uomo dietro la bellissima arte del franchise di Final Fantasy. Al di fuori del suo lavoro sui media giapponesi, Amano ha collaborato con Neil Gaiman Sandman: I cacciatori di sogniottenendo un premio Bram Stoker per il suo lavoro.

Durante l’evento Geeked Week di Netflix nel 2021, il prossimo anime horror Eccezione è stato rivelato.

Ecco la tua prima occhiata a Exception. La nuova serie anime horror spaziale è basata su una nuova storia di Hirotaka Adachi (alias “Otsuichi”), con il design dei personaggi di Yoshitaka Amano di Final Fantasy. #GeekedWeek pic.twitter.com/7CWhmNu9O6 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 10 giugno 2021

È passato un anno dall’annuncio e finalmente abbiamo il nostro primo sguardo Eccezione.

Quando è Eccezione in arrivo su Netflix?

Grazie al rilascio del trailer possiamo ora confermare che la prima stagione di Exception arriverà Giovedì 13 ottobre 2022.

Qual è la trama Eccezione?

La sinossi di Eccezione è stato fornito da Netflix:

In un lontano futuro, gli esseri umani sono stati costretti a lasciare la Terra e migrare verso un’altra galassia. Una squadra avanzata di veicoli spaziali arriva su un pianeta che deve essere terraformato. Ogni membro del team viene prodotto da una stampante 3D biologica.

Di chi sono i membri del cast Eccezione?

Ci è voluto molto tempo, ma finalmente abbiamo la lista del cast per il doppiaggio giapponese di Exception;

Atsumi Tanezaki nel ruolo di Patty

Takanori Hoshiino come Oscar

Yuuko Kaida nel ruolo di Nina

Takahiiro Sakurai nel ruolo di Mack

Chikahiro Kobayashi nel ruolo di Lewis

Atsumi Tanezaki è stata estremamente popolare nel 2022 grazie al ruolo di Anya in Spy x Family.

Takanori Hoshiino è la voce di Tsukuyo Gintama e Van dentro Pistola x spada.

Yuuko Kaida farà il suo debutto come doppiatrice nei panni di Nina Eccezione.

Takahiro Sakurai è famoso per essere la voce di Griffith in Berserk e Giyuu Tomioka in Demon Slayer,

Chikahiro Kobayashi dovrebbe essere familiare agli abbonati Netflix come la voce di Legoshi in Beastars. È anche la voce di Tatuya Fukuda nell’anime Football/Soccer Ao Ashi.

