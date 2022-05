“È una storia di Cenerentola”: l’autrice Julia Quinn parla del realismo storico della trama di Benedict nei libri di Bridgerton

Il romanzo storico popolare, il Bridgerton serie, potrebbe svolgersi nell’era della Reggenza, ma lo sappiamo non è storicamente accurato. Anche l’autrice, Julia Quinn stessa, si assicura di ricordare ai fan che “Bridgerton non è una lezione di storia”. Tuttavia, tra tutti i fratelli, Quinn lo dice La trama di Benedict è la più storicamente accurata.

Nelle ultime 2 stagioni dell’adattamento Netflix del Bridgerton libri, abbiamo visto Benedict diventare gradualmente uno dei preferiti dai fan. Anche Julia Quinn dice che il “delizioso“Luca Thompson”in qualche modo ha rubato ogni scena in cui si trovava.“

Tuttavia, dopo l’uscita del libro di Benedetto Un’offerta da un gentiluomo, i fan non erano contenti del personaggio e di Julia Quinn per la decisione che ha preso. Ecco tutto ciò che è andato giù

L’accuratezza storica della storia di Benedict Bridgerton, secondo Julia Quinn

Dopo che Kate e Anthony si sono sistemati, è giunto il momento per Benedict Bridgerton di trovare un partner. Sembra che finalmente si sia innamorato di una ragazza. Ma la misteriosa signora lo lascia mentre l’orologio gira a mezzanotte. Più tardi, incontra un’altra donna che cattura il suo interesse, ma non è di nobile nascita come lui. Quindi, Benedict fa qualcosa che i fan non si aspettavano di vedere in un romanzo di Julia Quinn. Le chiede di essere la sua amante.

Fin dalla pubblicazione iniziale dei suoi libri, Julia Quinn aveva ricevuto commenti che dicevano che erano “troppo moderno”. Di conseguenza, ha finito per fare qualcosa con Benedict che, secondo lei, è “molto, molto realistico per l’epocachiedendo a Sophie di esserlo la sua amante invece di sua moglie. Sebbene i fan, che erano abituati a vedere una storia d’amore innocente nella serie, lo trovassero spaventoso, Quinn pensa che questo “aveva perfettamente senso.”

Nel caso di Benedict Bridgerton nei libri di Julia Quinn e forse nella prossima stagione di Netflix Original, questa trama funzionerà molto bene. Ha fatto scrivere a Quinn una storia”osservando le differenze di classe sociale e come ciò le ha influenzate in quel periodo di tempo.” Tuttavia, non è sempre così.

Questo mostra ai fan come non sia sempre una brutta cosa per un’opera d’arte, che si tratti di un libro, uno spettacolo o un film, rimanere “imprecisi” di fatto. Queste opere sono fatte per essere godute. Se piace La Corona, Downton Abbey, o Vichinghi, questi spettacoli dovevano essere realistici, lo sarebbero. Altre volte, come Julia Quinn e la sua serie romantica, non mirano a essere una lezione di storia.

Le prime due stagioni di Bridgerton sono in streaming su Netflix ora!

Il post “È una storia di Cenerentola”: l’autrice Julia Quinn parla del realismo storico della trama di Benedict in Bridgerton Books è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.