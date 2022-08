È una lega a sé stante su Netflix? (dove guardare)

Il lungometraggio classico del 1992 Una lega a sé stante è un’amata gemma cinematografica scritta e diretta da Penny Marshall. Ora la funzione viene adattata in una serie live-action che i fan non vorranno perdere. Ma è su Netflix?

Il film di successo commerciale Certified Fresh, interpretato da Geena Davis e Tom Hanks, ha mostrato un resoconto immaginario della vita reale della American Girls Professional Baseball League. Lo spettacolo seguirà una nuova serie di personaggi che iniziano la formazione della lega nel 1943. Ogni episodio li vedrà navigare in un’America in rapido cambiamento mentre lottano per far sopravvivere la lega attraverso infortuni, oppositori e aspre critiche.

La serie è stata co-creata da Will Graham, che è stato lo showrunner di Mozart nella giungla. L’altro co-creatore della commedia d’epoca sul baseball è Abbi Jacobson, che è la voce di Bean Disincanto e il co-protagonista e co-creatore della serie di successo Città ampia. Anche Jacobson recita Una lega a sé stante insieme a D’Arcy Carden, Chanté Adams, Gbemisola Ikumel, Roberta Colindrez, Kelly McCormack, Priscilla Delgado e Nick Offerman.

La serie commedia drammatica Una lega a sé stante la prima è stata al Tribeca Film Festival il 13 giugno 2022. La prima stagione sarà composta da otto voci, ciascuna con una durata di un’ora.

A League of Their Own è disponibile su Netflix?

Non si può negare che la serie comica sportiva ambientata nell’America della seconda guerra mondiale sembra un fuoricampo dall’inizio alla fine. Tuttavia, gli abbonati cancelleranno se tentano di guardarlo sullo streamer perché Una lega a sé stante purtroppo non è disponibile su Netflix.

Gli abbonati dovrebbero sentirsi molto fortunati dal fatto che lo streamer abbia una miriade di serie di commedie sportive pronte per essere godute in questo momento. Alcune delle esilaranti storie atletiche che terranno gli spettatori in sospeso sono gli originali di Netflix Cobra Kai, Incandescenza e L ‘equipaggio.

Dove puoi guardare A League of Their Own

Una lega a sé stante è disponibile su Amazon Prime a partire dal 12 agosto 2022. La serie si unisce a una serie di titoli che include I ragazzi, L’estate sono diventata carina e Invincibile.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: