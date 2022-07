“È un po’ sexy”, Neil Patrick Harris condivide i vantaggi di recitare in “Uncoupled” su Netflix

Ogni celebrità vuole recitare in un Netflix Original per le proprie ragioni. Quindi, ogni volta che si presenta un’opportunità, sono sicuri di coglierla in un batter d’occhio. L’ultimo attore che è salito sul carro di Netflix Original e ci ha deliziato tutti lo era Neil Patrick Harris. Neil recita nell’ultima serie comica, Disaccoppiato. Lo spettacolo parla di un uomo del medioevo il cui partner per 17 anni lo lascia. Quella che segue è una commedia sincera e il viaggio di un uomo che cerca di imparare le vie dei giovani. La premessa dello spettacolo è deliziosa come la serie.

Ma Neil Patrick Harris aveva le sue ragioni per unirsi allo spettacolo. Vuoi sapere quali erano i motivi? Quindi continua a leggere.

Neil Patrick Harris condivide il motivo per cui si è unito a Uncoupled

Nel corso degli anni Harris ha fatto parte di alcuni spettacoli davvero iconici che vanno da Come ho incontrato tua madrer alla serie di film di Harold e Kumar. Ma Disoccupato è diverso da tutto ciò che l’attore aveva fatto prima. Quindi, naturalmente, molti erano curiosi di sapere perché Neil avesse scelto di recitare nella serie.

Nella sua nuova intervista con Tudum Neil ha risposto alla domanda. Secondo la stella HIMYM il stili e stati d’animo diversi che lo spettacolo aveva catturato la sua attenzione. L’attore poi continua a dire “Ed è una specie di Grindr sexy e nudo che esce con ragazzi che hanno la metà dei miei anni, giusto? Quindi c’erano molte risorse. Ed ero curioso di sapere come guidare la nave e far sì che quelle idee disparate si unissero”.

In effetti, Patrick condivide il momento in cui ha letto il prima pagina della sceneggiatura e volevo fare lo spettacolo. Dice che la prima pagina stessa ha avuto così tante emozioni in appena 30 minuti che lo ha fatto andare, “Ci sto. Dove firmo?”

Disaccoppiato su Netflix sta ricevendo recensioni contrastanti, dove alla critica sembra non piacere molto ma i fan lo adorano e chiedono persino una seconda stagione. Ragazzi, avete amato lo spettacolo o no? Condividi i tuoi pensieri e opinioni con noi nei commenti,

