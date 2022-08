È tutto quello che so sull’amore su Netflix? (dove guardare)

La serie romantica Tutto quello che so sull’amore è finalmente in streaming negli Stati Uniti Mentre la maggior parte delle persone ha già iniziato le proprie sessioni di abbuffata, altri si chiedono dove possono esattamente guardare lo spettacolo. Fortunatamente, sei arrivato nel posto giusto perché abbiamo condiviso la home streaming per Tutto quello che so sull’amore sotto.

Tutto quello che so sull’amore è una serie televisiva creata da Dolly Alderton. È basato sull’omonimo libro di memorie bestseller di Alderton del 2018 e parla del potere delle amicizie femminili.

Il talentuoso cast include Emma Appleton, Bel Powley, Marli Siu e Aliyah Odofn nei panni di quattro amiche che navigano nei loro primi anni ’20 che vivono in una casa condivisa a Londra nel 2012. È stato presentato in anteprima su BBC One nel giugno 2022 e tutti gli episodi sono stati infine pubblicati su BBC iPlayer.

Ora, gli spettatori statunitensi possono finalmente mettere gli occhi sulla serie romantica. Allora, dov’è Tutto quello che so sull’amore disponibile per lo streaming negli Stati Uniti?

È tutto quello che so sull’amore su Netflix?

Sfortunatamente, non importa quanto duramente cerchi, non troverai la serie romantica su Netflix. In effetti, molto probabilmente non arriverà mai su Netflix poiché è una serie originale su un altro servizio di streaming.

Non preoccuparti, però! Netflix ha molte opzioni alternative in streaming in questo momento sulla sua piattaforma. Se stai cercando programmi incentrati sulle amicizie, ti consigliamo di dare un’occhiata Sul mio blocco, Nuova ragazza, Sul punto, Magnolie dolci, Corsia delle Lucciole e Morto per me.

Dove guardare Tutto quello che so sull’amore

La serie romantica è su Peacock. Tutti e sette gli episodi sono disponibili per lo streaming sulla piattaforma. Il primo episodio è gratuito da guardare con pubblicità, ma per guardare gli altri episodi dovrai avere un abbonamento.

Guarda il trailer ufficiale qui sotto!

Tutto quello che so sull’amore è ora in streaming su Peacock. Guarderai la serie romantica?