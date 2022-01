È tutto ciò che merita di vincere il Razzie Award per il peggior film

Fin dal suo inizio, Netflix ha offerto al pubblico innumerevoli film incredibili da godersi, inclusi molti che hanno continuato a competere per i massimi riconoscimenti in alcuni dei più grandi premi della stagione. In effetti, proprio l’anno scorso Netflix ha portato a casa ben sette Oscar per i suoi film di successo, tra cui Il fondo nero di Ma Rainey e Mancante.

Netflix ha un occhio di riguardo per i successi, ma anche gli studi di maggior successo non riescono a segnare un fuoricampo ad ogni uscita.

Il 2021 è stato pieno di alcuni film originali davvero incredibili, ma è stato anche l’anno che ci ha presentato probabilmente uno dei peggiori film mai visti nel servizio di streaming.

Mentre Netflix Life celebra “The Besties” questa settimana, uno spettacolo di premi in cui mettiamo in evidenza i momenti migliori, peggiori e più folli di Netflix nell’ultimo anno, è tempo di guardare uno dei peggiori film che l’anno ha avuto da offrire: Lui è tutto ciò.

È tutto ciò che il peggior film di Netflix di sempre?

Senti, ho capito che le commedie romantiche sono famose per i loro cliché e spesso ottengono un brutto colpo a causa della loro natura spesso prevedibile.

Di solito, sono la prima persona a intervenire per difendere questi tipi di film perché personalmente amo una buona commedia romantica e l’evasione che forniscono. Tuttavia, durante la visione Lui è tutto ciò l’unica cosa che ho scoperto è stato il desiderio di sfuggire all’atrocità che si stava svolgendo davanti ai miei occhi.

Questo film aveva più buchi nella trama di un pezzo di formaggio svizzero e, a volte, sembrava più uno spot pubblicitario esteso per marchi non così sottilmente collegati che un legittimo tentativo di rifare un amato classico. Non solo la scrittura del film è stata orribile, ma lo sono state anche le interpretazioni del cast, in particolare i suoi protagonisti che mancavano di chimica sin dall’inizio e non sono riusciti a portare alcuna qualità di redenzione ai loro personaggi già sgradevoli.

Lui è tutto ciò in teoria avrebbe potuto essere una versione moderna e divertente dell’amato film che lo ha ispirato. Invece, si è giustamente guadagnato il titolo di uno dei peggiori film Netflix di tutti i tempi e non c’è assolutamente alcun motivo per cui non dovrebbe prendere la corona come il peggior film del 2021 ai prossimi Razzie Awards.

I Razzies hanno una lunga storia di onorare i peggiori risultati cinematografici e non c’è film del 2021 che meriti di essere riconosciuto come uno dei peggiori momenti cinematografici di Lui è tutto ciò.

Questo film è stato super doloroso da guardare e l’unica cosa che farebbe perdere quasi due ore al debutto come attore di Addison Rae – se vogliamo chiamarlo così – sarebbe il film che ha vinto un Razzie Award (o diversi) all’evento di quest’anno.

Lui è tutto ciò è ora in streaming su Netflix, ma fatti un favore e risparmia il dolore della sofferenza.