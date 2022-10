“È straziante” – Ryan Reynolds esclama incredulo mentre l’acquisto di un Wrexham AFC gli apre una scatola di sentimenti inquietanti

Ryan Reynolds è un uomo di molti crediti. Oggi è uno degli attori più gioiosi e divertenti del settore. Inoltre, la sua natura spensierata non si limita solo agli schermi. Le battute e il personaggio spiritoso di Ryan non conoscono limiti e la sua presenza fa sempre ridere tutti. Tuttavia, nonostante sia un ragazzo esilarante, Ryan è anche un uomo emotivo.

Sebbene le sue capacità di recitazione e il tempismo comico siano lodevoli, Ryan è anche un investitore che ha effettuato vari investimenti redditizi in numerose attività. Di recente, sappiamo, Ryan ha anche acquistato una squadra di football gallese che si chiama Wrexham AFC Nel 2020, la notizia della presa in carico del club da parte di Ryan Reynolds e Rob McElhenny stava facendo notizia. Tuttavia, subito dopo aver preso il controllo Wrexham AFC, Ryan ha rivelato come l’acquisto della squadra di football lo abbia portato in un viaggio emozionante. Quindi cosa è successo esattamente?

Ryan Reynolds rivela la sua prima esperienza come proprietario del Wrexham AFC

Negli ultimi tempi, Ryan e Rob McElhenny sono stati nei titoli dei giornali sia per la loro sana relazione o per l’acquisto di Club di calcio della Wrexham Association. Tuttavia, inizialmente, l’acquisto della squadra di calcio ha portato i proprietari su un’emozionante montagna russa. Il Wrexham AFC ha giocato nella National League negli ultimi anni nel tentativo di essere finalmente promosso di nuovo alla Football League.

Ryan e McElhenny hanno avuto la loro prima esperienza dal vivo di football della Nation League in una fredda notte di ottobre Testa di fanciulla. Il primo arrivo del duo è stato fischiato dai tifosi di casa. Inoltre, una serie di hai comprato la mazza sbagliata seguirono canti. Ryan non ne era un fan come il Piscina morta attore ha rivelato, “Non so come facciano le persone, è straziante”.

Inoltre, la loro prima apparizione come nuovi proprietari della squadra è stata piena di azione. Maidenhead ha segnato due gol in due minuti Bryce Osannah si è guadagnato un cartellino rosso, riducendo Wrexham a una squadra di 10 uomini. Alla fine, anche se Wrexham ha segnato due gol, Maidenhead ha vinto con punteggio 3-2.

Benvenuto a Wrexham

Poiché la prima esperienza di Ryan e Rob come proprietari del Wrexham AFC è stata travolgente, puoi aggiornarti sugli ultimi aggiornamenti, sul dietro le quinte e sui momenti importanti del club guardando la docu-serie basata sul club, Benvenuti a Wrexham. Spaziando diciotto episodis, la serie ti porterà attraverso tutti gli alti e bassi del club.

Hai guardato Benvenuto a Wrexham? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

