“E’ stato un po’ violento”: Ryan Reynolds e Jimmy Fallon hanno continuato a sputarsi in faccia

Ryan Reynolds è uno degli attori di maggior successo e talento di tutti i tempi. Il pluripremiato attore americano-canadese ha prodotto molte delle migliori interpretazioni durante la sua carriera di attore per diventare uno dei preferiti dai fan. Nel corso degli anni, l’ha fatto si è affermato come uno degli attori con il maggior incasso con film come Deadpool, Il progetto Adam, Deadpool 2, Il ragazzo libero, e Pokemon: il detective Pikachu.

Ciò che ha funzionato meglio per Ryan Reynolds è suo personalità calda e umile dietro la telecamera. La star americana ha una natura gioviale e non evita di fare battute o di presentarsi come un ragazzo divertente. Come la Piscina morta l’attore è impegnato a promuovere il suo documentario Benvenuto a Wrexham, un video con lui e Jimmy Fallon è riemerso sui social.

Ryan Reynolds si concede un folle divertimento con Jimmy Fallon

Nel video del 2019, Ryan Reynolds ha fatto la sua apparizione Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon per promuovere il suo film Pokemon: il detective Pikachu. Durante lo spettacolo, i due veterani giocato a un gioco chiamato Spit Take Roulette, che era sia divertente che disgustoso. Tutto quello che dovevano fare era prendere un bicchiere da 12 tazze poste sul tavolo di fronte a loro e sputarlo.

Ben cinque tazze contenevano acqua, mentre il altre tazze erano piene di liquidi come gin, succo di mela, ginger ale, succo di sottaceti e Tang. Le regole del gioco erano piuttosto semplici. Se c’era acqua nella tazza, il il partecipante deve sputare sul viso dell’altra persona. Tuttavia, se si trattava di un’altra sostanza, doveva ingoiarla.

Chi è stato il vincitore della divertente battaglia?

Vinceva la persona che sputava per prima tre bicchieri d’acqua. Essendo l’ospite, Jimmy Fallon ha approfittato di andare per primo. Fortunatamente, ha preso l’acqua e Ryan Reynolds è diventata la prima vittima. L’ospite è anche riuscito a vincere il concorso. È stato un gioco divertente per gli spettatori goduto dell’assalto H2O tra Reynolds e Fallon.

È stato un modo piuttosto unico di promozione poiché il video ha causato molto clamore sui social media. In particolare, di Ryan Pokemon: il detective Pikachu è stato un enorme successo con una raccolta mondiale di $ 433 milioni.

Ti è piaciuto il gioco Spit Take Roulette giocato da Ryan Reynolds e Jimmy Fallon? Lo proveresti con i tuoi amici? Fatecelo sapere nei commenti.

