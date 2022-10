“È stato molto divertente” – Quentin Tarantino svela la verità sull’affermazione di Kanye West di avere l’idea per “Django Unchained”

Nel campo creativo, a volte capita che i creatori ricevano lo stesso tipo di idee. Pertanto, a volte vediamo un po’ somiglianza in alcune opere d’arte. Tuttavia, condividerli prima di eseguire le idee e farselo rubare è un altro rischio a cui bisogna stare attenti. Bene, stiamo parlando di questo perché Kanye West ha affermato che la creazione di qualcosa di simile Django Unchained era sua idea originale. È vero? Bene, Quentin Tarantino dice la verità sulle radici del film e sull’idea di cui parlava Ye.

Django Unchained è un americano occidentale revisionista film che Quentin Tarantino ha scritto e diretto. Prima di creare questo film, Tarantino e Ye discusso perché anche voi volevate creare qualcosa del genere. Ma cosa è successo che tu non l’abbia fatto? Qual è la verità dietro le sue affermazioni sul rapper sul fatto che l’idea del film sia la sua originale? Ecco la verità di Tarantino sull’affermazione.

LEGGI ANCHE: Carlo Magno, che notoriamente ha versato i fagioli su Pete Davidson Rant di Kanye West, fa un’entusiasmante previsione sul futuro di Will Smith

Kanye West sostiene, ma è vero?

Django Unchained stelle Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio, Kerry Washington, e Samuel L. Jackson. La storia parla di uno schiavo nero che si allena sotto un cacciatore di taglie tedesco, con l’obiettivo finale di ricongiungersi con la moglie perduta da tempo. E Ye ha detto che l’idea era sua di creare qualcosa che rappresentasse schiavitù dei neri. Quando Quentin è apparso su Jimmy Kimmel dal vivoha rivelato la verità al riguardo.

Quentin Tarantino su Kanye West affermando di aver avuto l’idea per Django Unchained… pic.twitter.com/5gA4z523zW — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) 28 ottobre 2022

Come hai sentito l’uomo, lui e Ye si sono incontrati prima di questo film, poiché entrambi avevano lo stesso tipo di idea. Ne hanno discusso e Ye voleva creare un pezzo ironico e simbolico fuori dalla sua idea. Ma l’idea di Quentin Tarantino era diversa. Parlando dell’idea di Ye, Quentin Tarantino ha detto che Ye voleva fare una versione cinematografica gigante come ha fatto con l’album. Sebbene questa idea fosse una scusa per incontrarsi, l’idea di Ye era un po’ diversa da quella che voleva realizzare Quentin Tarantino.

LEGGI ANCHE: Dopo Adidas, il marchio di lusso Balenciaga ha tagliato i legami con il rapper miliardario Kanye West, a seguito di una serie di controversie

Volevi fare un video in cui sarebbe uno schiavo e avrebbe narrato una canzone nel video su un cercatore d’oro. “È stato molto divertente,” disse Quentin a proposito dell’idea di Ye mentre lodare esso. Ha anche detto che Ye avrebbe dovuto crearlo perché alla gente sarebbe piaciuto. Tuttavia, secondo Quentin Tarantino, questo è ciò a cui si riferiva Ye quando ha affermato che l’idea era stata rubata. Qual é la tua opinione riguardo questo? Inoltre, hai visto il film? Django Unchained? In caso contrario, puoi guardarlo qui su Netflix e farci sapere se ti è piaciuto o meno.

Il post “È stato molto divertente” – Quentin Tarantino svela la verità sull’affermazione di Kanye West di avere l’idea per “Django Unchained” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.