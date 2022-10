“È stato maleducato, punto” – Come Kanye West ha avuto un momento di realizzazione dopo aver insultato Taylor Swift nei VMA del 2009

Kanye West è un uomo interessante. Nel corso degli anni, il rapper ha raggiunto grandi traguardi nella sua carriera musicale e di design. West è un uomo di molti meriti ed è una delle menti più talentuose della nostra generazione. Mentre sicuramente gode di una carriera di successo nel rap e nella costruzione del suo marchio Yeezy, the Luci lampeggianti hitmaker è stato anche coinvolto in numerose controversie e problemi. Ha avuto molte faide nel corso degli anni, ma tutto impallidisce in confronto a quello che ha avuto con Taylor Swift.

West e Swift si sono sparati l’un l’altro nel corso degli anni. Ma lo sapevi Kanye ha ammesso di aver sbagliato Taylor Swift? Ye si è sempre trovato in acqua calda con una pletora di celebrità, come Drake, Pete Davidson e persino la sua ex moglie Kim Kardashian. Tuttavia, la sua faida con Taylor Swift ha fatto molto scalpore. Ma, in precedenza, il 22 volte vincitore del Grammy Award si è scusato con il Spazio bianco hitmaker.

Kanye West una volta ha ammesso il suo errore durante i Video Music Awards

Kanye West è stato un argomento preferito dai media. Il rapper è sempre sotto i riflettori, che abbia una canzone o meno. A volte fa cose discutibili. Ad esempio, il rapper una volta ha preso d’assalto il palco e ha preso il microfono da Taylor Swift durante il suo discorso di premiazione quando ha vinto il miglior video di un’artista donna. Kanye interruppe Taylor, affermando che Beyonce aveva il miglior video musicale quell’anno.

L’azione del rapper è stata criticata dalle masse e dalle altre celebrità presenti tra la folla. Tuttavia, poco dopo, il Luci lampeggianti hitmaker ha ammesso che le 24 ore dopo i VMA sono state estremamente difficili per lui. Durante un’apparizione per un’intervista con Jay Leno, West ha rivelato, “È stato solo molto scortese, punto, vorrei scusarmi con lei di persona.”

Altrove, il killer di Donda ha persino aggiunto che ha dovuto affrontare il dolore e non si è nemmeno preso una pausa. Kanye ha anche confessato di essere estremamente imbarazzato dal fatto che i suoi problemi abbiano persino ferito Taylor.

Anno dopo dall’incidente, oggi Taylor Swift e Kanye West non sono più amici, dall’uscita del famigerato brano del rapper, Famous. Nel frattempo, Swfit ha pubblicato il suo nuovo album, Midnights, il decimo album in studio originale della cantante. È il primo album originale della cantante in due anni, poiché si era concentrata sulla ricodifica dei suoi vecchi album dopo il litigio con Scooter Braun. D’altra parte, West è coinvolto in polemiche per i suoi commenti antisemiti.

