“È stato davvero emozionante, ma c’erano tutti”: la star di Ozark Julia Garner ricorda gli ultimi giorni di riprese

Il capitolo sulla famiglia Byrdes si è finalmente concluso con gli episodi finali di Ozark. Il finale ha causato reazioni contrastanti, ma comunque Julia Garner è stata molto emotiva a girare le sue scene finali per la serie Netflix.

La serie Jason Bateman ha debuttato sulla piattaforma nel 2017. La lunga serie su una famiglia coinvolta in attività di riciclaggio di denaro per un cartello della droga ha ottenuto diversi Emmy negli ultimi anni.

Julia Garner parla degli ultimi giorni di riprese di Ozark

L’attrice si era così affezionata al suo personaggio, Ruth, che era difficile per lei lasciarla andare. Ma sapeva che la sua fine stava arrivando. L’attrice ha certamente meditato per entrare nella mente di Ruth e le ha posto delle domande. Secondo lei, Ruth era un guscio vivente che camminava e parlava.

“Non per sembrare davvero cupo, ma è già morta quando è morto Wyatt. Le stavano succedendo cose belle [in the final episodes], ma non stava ancora riempiendo quel vuoto. Se venisse investita da un’auto, non le importerebbe”.

L’ultimo giorno delle riprese, l’attrice si è sentita davvero “emozionante”.

“Ha significato molto per me che Jason lo stesse dirigendo perché ha iniziato lo spettacolo e l’ha concluso. Chris era lì. Laura è stata lì tutta la notte per amore e supporto, anche se non lo era [in the scene]. È stata una giornata dura, ma bellissima”, ha detto Julia Garner.

Nelle sue ultime scene, Ruth mostra un senso di paura quando Camilia le punta la pistola, ma accetta molto rapidamente il suo destino. Jason ha spiegato: “Ovviamente non abbiamo il dialogo che dice tutto questo. Ma si spera che tu possa vederlo nella sua interpretazione: solo un assaggio per motivare il pubblico a trovare l’accettazione come ha fatto il personaggio”.

LEGGI ANCHE: Chris Mundy e la showrunner Elise Henderson suggeriscono di espandere l’universo di Ozark con uno spin-off: “Lo chiamerei uno spettacolo di costruzione del mondo”

Jonah arriva alla criminalità della famiglia

A parte la morte di Ruth, Jonah che ha ucciso l’investigatore privato Mel è stato un altro shock. Secondo Chris, significa che i Byrde si sono uniti come una famiglia attraverso questo atto di violenza. Anche i bambini hanno abbracciato la criminalità.

LEGGI ANCHE: Chris Mundy spiega perché la morte di Ruth Langmore (Julia Garner) a Ozark era necessaria per il finale dello show: “Stavamo cercando di non fare una fiaba”

Il post “È stato davvero emozionante, ma c’erano tutti”: la star di Ozark Julia Garner Reminisces the Final Shoot Days è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.