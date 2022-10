“E sono ancora vivo” – Perdendo $ 2 miliardi in un giorno, Kanye West parla di Adidas che ha tagliato i suoi legami con il rapper

Essere ricchi come Kanye West deriva dalla pianificazione strategica dell’investimento di denaro. Mentre il rapper è noto per fare buoni affari con i marchi e condividere la sua creatività con loro, il suo recente comportamento è un problema per lui Ye ha guadagnato milioni grazie alla sua musica e al suo senso degli affari. Ma il rapper ha subito un’enorme perdita di recente. Insieme a molti altri marchi, Adidas ha recentemente rotto i legami con il rapper. Cosa ha da dire a riguardo?

Kanye, di cui separazione dalla sua ex moglie, Kim Kardashian, lo ha buttato fuori dal limite, sta cadendo ancora di più. Hai parlato apertamente delle sue lotte con i suoi condizione mentale. Ne ha parlato molto ebrei mentre rilascia dichiarazioni pericolose. Ha anche ottenuto bloccato dai social media a causa della sua brutalità malsano messaggi. E ora, un marchio rinomato gli ha dato un altro shock a causa dei suoi recenti commenti. Che ne hai detto?

Kanye West non è preoccupato di perdere soldi

Sì commenti antisemiti lo hanno portato a perdere molto e ora ha perso i suoi legami con Adidas. Il gigante dell’abbigliamento sportivo ha rotto tutti gli accordi con Ye a causa del suo comportamento inaccettabile. Il rapper ha perso 2 miliardi di dollari, e ha detto che il partner ha preso una rapida decisione di rompere i legami. Questo è ciò che ha detto di questa rottura. “Ho perso 2 miliardi di dollari in un giorno. E sono ancora vivo. Questo è un discorso d’amore”.

Non solo questo ma il suo post, che ha ottenuto più di un milione di like, ha detto che i soldi non sono quello che è, ma le persone sono quello che è. Lo ha scritto rivolgendosi al CEO di Tentativo, una compagnia di intrattenimento. La società ha fatto appello ad altri per tagliare i legami con Ye. Tuttavia, Adidas ha annunciato la notizia a causa di Ye’s “inaccettabile, odioso e pericoloso” osservazioni.

A seguito dell’annuncio delle novità del colosso dello sportswear, Spacco ha anche annunciato il loro atto di rimozione dei prodotti Yeezy Gap dai loro negozi. Avrebbero anche chiuso il loro YeezyGap.com. Un’altra azienda, un marchio di moda con sede a Parigi, ha anche annunciato la fine della sua relazione con il rapper. Perdere molti soldi non sembra influenzare il rapper.

