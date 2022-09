È So Help Me Todd su Netflix? (dove vedere in streaming lo spettacolo della CBS)

Se i tuoi programmi per il giovedì sera non includono la visione della premiere della serie Allora aiutami Todd, quindi pensiamo di dover rielaborare un po’ il tuo programma. Permettici di dirti perché.

La serie drammatica della CBS si sta già preparando per diventare uno dei titoli dell’autunno 2022 più popolari della stagione, non solo perché presenta Intonazione giustaè Skylar Astin e Disaccoppiato‘s Marcia Gay Harden, ma anche perché lo spettacolo racconta una storia piuttosto interessante di una madre e un figlio che lavorano insieme per assicurarsi che la giustizia sia servita. E anche se tendono a sbattere la testa ad ogni angolo, fintanto che hanno l’un l’altro, non c’è niente che non possono realizzare.

Guarda il trailer ufficiale di Allora aiutami Todd sotto.

Speriamo di essere stati in grado di convincerti perché dovresti avere questa serie sul tuo radar. Se è così, ecco dove puoi prenderlo Allora aiutami Todd.

È So Help Me Todd su Netflix?

Mentre Netflix ama sicuramente avere serie incentrate sulle famiglie disfunzionali, sfortunatamente, Allora aiutami Todd non è uno di loro.

L’assenza di questo spettacolo sul sito potrebbe essere dovuto al fatto che è ancora abbastanza nuovo e deve ancora decidere su una casa di streaming. Tuttavia, siamo inclini a credere che Netflix non abbia annunciato i suoi piani per acquisire il titolo 2022 perché il sito non cerca di averlo come parte della sua formazione.

Tra i pochi spettacoli originali della CBS rimasti su Netflix e Netflix che hanno dato la priorità al rilascio delle proprie serie originali, sembra che Allora aiutami Todd potrebbe essere ospitato su un servizio di streaming diverso. Ovviamente, vogliamo rimanere ottimisti, ma purtroppo non sembra probabile fino ad oggi.

Dove trasmettere in streaming So Help Me Todd

Se hai un abbonamento a Paramount+, sei fortunato perché questo sito trasmetterà in streaming ogni episodio di Allora aiutami Todd mentre rilasciano. Ma se sei senza questo sito, assicurati di controllare con il tuo fornitore di servizi via cavo locale, poiché potresti essere in grado di guardare lo spettacolo On-Demand.

Come Allora aiutami Todd va in onda, siamo sicuri che riceveremo maggiori informazioni su dove il pubblico può andare per lo streaming. Fino ad allora, non dimenticare di guardare la premiere della serie del dramma giovedì 29 settembre alle 21:00 ET solo su CBS.