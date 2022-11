“È semplicemente pazzo” – Il comico Steve Harvey critica Kanye West per le sue recenti osservazioni definendolo “molto poco geniale”

Una delle figure più controverse di oggi, Kanye West ha commesso una serie di errori negli ultimi anni. Anche il rapper ha mostrato comportamenti irregolari in passato, ma le sue invettive sono diventate ancora più frequenti dopo il divorzio da Kim Kardashian. Sulla scia del suo osservazioni antisemantichediversi marchi e aziende lo hanno abbandonato costandogli milioni di dollari. Il comico statunitense Steve Harvey sembra essere l’ultima aggiunta all’elenco delle celebrità che hanno criticato il rapper.

In una recente intervista con Gulf News, il 65enne non si è tirato indietro quando ha parlato della cultura delle celebrità e del “non genialità” di voi.

Steve Harvey arrostisce Kanye West per i suoi commenti controversi

Harvey era negli Emirati Arabi Uniti per promuovere il paese. Ha un legame di lunga data con il Paese. Pur sfatando gli stereotipi sul Medio Oriente, ha sottolineato come le celebrità possono aiutare a far crescere l’industria del turismo di un paese. Tuttavia, celebrità come Ye sicuramente non fanno il taglio. Ha colto l’occasione per esprimere la sua antipatia per le recenti dichiarazioni del suo rapper Donda.

“Ascolta, perché sei una celebrità, non ti rende intelligente. Guarda Kanye West. È solo pazzo. Continui a dire che sei un genio, ma continui a dire cose molto poco geniali come “ disse Harvey. Dopo l’incidente di White Lives Matter, Ye ha affermato che il popolo ebraico era estremamente potente e che controllava la maggior parte dei media.

Ciò ha spinto marchi come AdidasGAP e Balenciaga tagliare i legami con il produttore. Le sue opinioni antisemite gli sono costate miliardi di dollari. Lo colpì duramente e lasciò la lista dei miliardari. È stato anche bandito dai social media fino a quando Elon Musk non ha preso le redini.

Non appena il suo account è stato ripristinato, ha postato sull’andare a un digiuno verbale ma, come si è scoperto, non poteva attenersi al suo piano. Recentemente ha fatto un’altra affermazione secondo cui il padre di Michael B Jordan è stato sacrificato.

Sei d’accordo con Steve?

