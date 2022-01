È Search Party su Netflix? (Dove guardare Search Party)

La serie di successo acclamata dalla critica Cerca festa è diverso da qualsiasi altra cosa là fuori e molti abbonati farebbero tesoro dell’opportunità di vivere lo spettacolo unico su Netflix? Per scoprirlo, continua a leggere!

Cerca festa Alia Shawkat interpreta la cittadina di New York City Dory Seif che, insieme al suo gruppo di amici stravaganti, viene coinvolta nella ricerca di una donna scomparsa, il che si traduce in una catena di eventi piuttosto selvaggia che intratterrà gli spettatori dall’inizio alla fine. La serie è iniziata a novembre 2016 ed è stata nominata per un Gotham Independent Film Award per Breakthrough Series – Long Form nel 2017.

La commedia poliziesca ha ricevuto elogi significativi da GQ e The Los Angeles Times, tra molti altri punti vendita. Inoltre, lo spettacolo ha ottenuto valutazioni piuttosto impressionanti su Rotten Tomatoes, indicando che la sitcom ben realizzata è un valido candidato per essere designata come un’impresa da non perdere.

Attualmente ci sono quattro stagioni di Cerca festa disponibile, con la quinta e ultima uscita in arrivo, che ha iniziato la sua corsa il 7 gennaio 2022. Quindi ora è il momento assolutamente perfetto per dare un’occhiata alla serie, ma la domanda rimane: non è disponibile per coloro che si abbonano al popolare servizio di streaming Netflix?

Search Party è disponibile su Netflix?

I contenuti disponibili sullo streamer sono sempre abbondanti e in continuo aggiornamento. Ma con tutte le mosse fatte, dovrebbe essere noto Cerca festa non è un’opzione su Netflix in questo momento e non ci sono davvero indicazioni che la situazione cambierà presto.

Mentre la mancanza del divertente programma di Alia Shawkat è un po’ un aspetto negativo, è saggio non dimenticare i molti altri titoli entusiasmanti disponibili su Netflix. Alcuni di questi ottimi esempi pronti per lo streaming ora includono Brave ragazze, morte per me, Jessica Jones, e Avviare, solo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare Search Party

Cerca festa è disponibile su HBO Max. Inoltre, gli episodi possono essere acquistati su siti VOD come YouTube, Apple TV, Google Play, Amazon Prime e Vudu.