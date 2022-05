E se questa crew di Stranger Things (Sadie Sink, Finn Wolfhard, Noah Schnapp e Caleb McLaughlin) fosse una band musicale?

Insieme a Cose più strane stagione 4 in arrivo, i fan sono stati così entusiasti. Inoltre, vedere i nostri attori preferiti in varie interviste, rispondere a tutte quelle strane domande ed essere allegri ci ha fatto innamorare di nuovo di loro. Ci sono state così tante domande su what-if e il cast ha risposto scherzosamente. Una di queste domande è stata posta e ci ha fatto riflettere.

E se questo equipaggio fosse…

Ci chiediamo sempre e se ciò accadesse? E se ciò accadesse guardando i nostri programmi preferiti? Ora, questo tweet ci ha fatto pensare a un altro fantastico scenario su questo gruppo di cast. Guarda prima il tweet.

dai un nome a questa band (solo risposte errate) pic.twitter.com/LV5tTozEnI — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 30 maggio 2022

Forse Sadie Sink, Finn Wolfhard, Noah Schnapp e Caleb McLaughlin sarebbero una buona band, vero? Molti fan hanno risposte strane e interessanti a questa domanda. Cosa ne pensi del fatto che questo gruppo sia una band?

La banda di cose strane!

Questo sta diventando molto più interessante. Lo spettacolo ha tirato fuori così tanta immaginazione e creatività in molte persone. Mentre vedere questo tweet è una cosa, anche leggere i nomi dei fan è emozionante.

Naturalmente, abbiamo visto alcuni lati diversi di questi attori. Immagina quanto sarebbe divertente vederli insieme cantare canzoni e ballare su di essa! Le canzoni hanno giocato una delle parti principali in questa ultima stagione. Pensi che Sadie canterebbe “Running Up the Hill”, la canzone che l’ha salvata da Vecna?

I fan hanno suggerito alcuni nomi pazzamente interessanti per questa band. Un fan ha suggerito Funerale a Hawkings. Un altro ha scritto, Immaginare Demogorgoni. Stanno arrivando tanti suggerimenti e sono nomi interessanti.

Ma il fatto è che il tweet menzionato che le risposte devono essere sbagliate. Considerando il fatto che un fan ha scritto Il gruppo dei morti dell’episodio 9! I fan si terranno occupati fino alla prossima parte degli stream di questa stagione.

Uno dei fan ha commentato che sembrano un gruppo rap cristiano dei primi anni ’90. Ha suggerito nomi come Battiti 3:16 e I ragazzi di Christy. Sembra che i fan abbiano messo i processi di pensiero per dare una risposta decente. Alcuni di loro hanno dedicato così tanto tempo e suggerito così tanti nomi in tutto!

Ebbene, sappiamo che la band di Gaten Matarazzo è Work in Progress. Dacci i tuoi suggerimenti di nomi creativi per questa nuova band nei commenti qui sotto.

